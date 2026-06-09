Come vestirsi a un matrimonio d'estate? Il rosa da copiare a Kate Middleton

Dai funerali ai royal weddings, dalle cerimonie ufficiali ai ricevimenti, alle visite: non esiste occasione in cui la principessa Catherine del Galles abbia sbagliato un look. La riprova si è avuta in occasione delle nozze tra Peter Phillips, cugino di re Carlo, e Harriet Sperling, per cui la moglie del principe William ha indossato un abito tailleur dal taglio sartoriale con scollo a V e gonna a corolla plissettata lungo fino alla caviglia. A dare un tocco di eleganza ulteriore, non un fascinator posato sul capo bensì un cappello a falda larga e piatta, nella stessa tonalità, mini pochette portata a mano e décolleté a punta con tacco stiletto in pelle.