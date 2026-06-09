COLORI GIUSTI E DA EVITARE

Come vestirsi a un matrimonio d'estate? Il rosa da copiare a Kate Middleton

Dall'ultimo royal wedding qualche spunto utile per orientarsi nella scelta dell'outfit da invitata perfetta

09 Giu 2026 - 00:02
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L'arrivo della principessa Catherine del Galles - Kate Middleton - al matrimonio di Peter Phillips e Harriet Sperling © IPA

L'arrivo della principessa Catherine del Galles - Kate Middleton - al matrimonio di Peter Phillips e Harriet Sperling © IPA

La scelta dell'outfit per un matrimonio richiede particolare cura, perché l'invitata perfetta deve innanzitutto prestare attenzione al rispetto del suo ruolo. Ecco allora qualche regola base di dress code prendendo spunto dalla campionessa di look appropriati, la principessa Kate Middleton.

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Quali colori indossare per un matrimonio?

 Iniziamo dal dire che le invitate non dovrebbero mai vestire di bianco, colore di appannaggio esclusivo della sposa, né di rosso, considerato troppo vistoso. Negli ultimi tempi è stato, invece, riabilitato il nero (colore che nella nostra cultura resta comunque associato al lutto): meglio per la sera e se abbinato ad accessori colorati. Se il matrimonio viene celebrato di giorno, sì ad abiti nei colori pastello: cipria, azzurro, carta da zucchero. Bene anche verde salvia, grigio polvere, malva. Di sera, sì al blu e alle sue varianti e a nuance più forti e vibranti, come verde quarzo, smeraldo, ottanio, bordeaux. 

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Il rosa cipria da copiare a Kate Middleton

 Dai funerali ai royal weddings, dalle cerimonie ufficiali ai ricevimenti, alle visite: non esiste occasione in cui la principessa Catherine del Galles abbia sbagliato un look. La riprova si è avuta in occasione delle nozze tra Peter Phillips, cugino di re Carlo, e Harriet Sperling, per cui la moglie del principe William ha indossato un abito tailleur dal taglio sartoriale con scollo a V e gonna a corolla plissettata lungo fino alla caviglia. A dare un tocco di eleganza ulteriore, non un fascinator posato sul capo bensì un cappello a falda larga e piatta, nella stessa tonalità, mini pochette portata a mano e décolleté a punta con tacco stiletto in pelle.

Kate Middleton e l'arte di indossare il fascinator, il copricapo più chic

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© IPA | La principessa del Galles a Westminster lo scorso maggio per la cerimonia dedicata al Giorno della Vittoria
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Quali sono i vestiti da evitare ad un matrimonio?

 La scelta dell'outfit giusto deve tenere conto inoltre del tipo di cerimonia, se si svolge di giorno oppure alla sera, e della location. Regola fondamentale, quella di mantenere un certo equilibrio. Quindi: niente abiti troppo scollati, troppo corti, dalle fantasie troppo sgargianti, eccessivamente impreziositi da lustrini e paillettes. Da evitare anche le stampe animalier. Less is more, dicono gli inglesi: meglio puntare su linee pulite, tinte unite, gioielli e accessori discreti.

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