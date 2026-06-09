Come vestirsi a un matrimonio d'estate? Il rosa da copiare a Kate Middleton

Iniziamo dal dire che le invitate non dovrebbero mai vestire di bianco, colore di appannaggio esclusivo della sposa, né di rosso, considerato troppo vistoso. Negli ultimi tempi è stato, invece, riabilitato il nero (colore che nella nostra cultura resta comunque associato al lutto): meglio per la sera e se abbinato ad accessori colorati. Se il matrimonio viene celebrato di giorno, sì ad abiti nei colori pastello: cipria, azzurro, carta da zucchero. Bene anche verde salvia, grigio polvere, malva. Di sera, sì al blu e alle sue varianti e a nuance più forti e vibranti, come verde quarzo, smeraldo, ottanio, bordeaux.