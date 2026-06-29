Come funziona il Three Peaks Challenge di Kate Middleton

Le origini della sfida - Le origini della sfida - La sfida cominciò gradualmente a diffondersi nel corso del XX secolo, in particolare tra gli anni '50 e '60 i primi escursionisti e alpinisti britannici iniziarono a pensare di poter in qualche modo collegare i tre percorsi, ma ancora senza mettere limiti di tempo. È a partire circa dagli anni '70 che la pratica è diventata più conosciuta e organizzata, soprattutto grazie all'attività di club escursionistici e organizzazioni giovanili. Oggi attira ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo e, soprattutto, è diventata con il tempo un modo per raccogliere fondi di beneficenza: associazioni, aziende, scuole e volontari organizzano camminate per raccogliere fondi e finanziare ricerche mediche o a tutela dell'ambiente.