Come funziona il Three Peaks Challenge di Kate Middleton
La Principessa del Galles ha affrontato una delle prove di trekking più dure del Regno Unito, e cioè scalare tre montagne in 24 ore per sostenere la ricerca oncologica e lanciare un messaggio di speranza dopo la malattia
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Una sfida estrema tra le montagne del Regno Unito, un obiettivo benefico e un forte valore simbolico. Kate Middleton ha scelto di mettersi alla prova con il National Three Peaks Challenge, una delle imprese escursionistiche più impegnative del Paese, per raccogliere fondi a favore della Royal Marsden Cancer Charity e sensibilizzare sull'importanza del supporto ai pazienti oncologici. Ma in cosa consiste esattamente questa sfida?
Cos'è il National Three Peaks Challenge - Il National Three Peaks Challenge consiste nello scalare, nel giro di appena 24 ore, le tre montagne più alte di Scozia, Inghilterra e Galles, affrontando anche i lunghi trasferimenti in auto tra una vetta e l'altra. Una prova che mette alla prova resistenza fisica, organizzazione e capacità di gestire la fatica. Le tre cime da conquistare sono il Ben Nevis, la montagna più alta della Scozia con i suoi 1.345 metri, lo Scafell Pike, che con 978 metri domina l'Inghilterra, e lo Snowdon (Yr Wyddfa), la vetta più alta del Galles, che raggiunge i 1.085 metri.
Perché è una prova così impegnativa? - Nel complesso, i partecipanti percorrono circa 37 chilometri a piedi, affrontando oltre 3.000 metri di dislivello positivo, oltre a centinaia di chilometri di viaggio su strada. Per riuscire a completare la sfida entro il tempo previsto è indispensabile una pianificazione accurata, oltre a una buona preparazione atletica. A rendere il Three Peaks Challenge così famoso non è soltanto la difficoltà delle escursioni. Il vero ostacolo è riuscire a concatenare le tre salite nell'arco di un solo giorno, spesso camminando durante la notte e affrontando condizioni meteorologiche che possono cambiare rapidamente. I partecipanti devono gestire la stanchezza, il sonno e i tempi di percorrenza, motivo per cui la maggior parte affronta la prova con un team di supporto che si occupa della logistica e degli spostamenti.
La sfida di Kate Middleton - Per Kate Middleton questa impresa ha avuto un significato che va ben oltre quello sportivo. Dopo il percorso di cura contro il cancro, la Principessa del Galles ha deciso di affrontare il National Three Peaks Challenge per sostenere la Royal Marsden Cancer Charity, l'ente benefico legato all'ospedale dove è stata seguita. L'iniziativa vuole contribuire a finanziare programmi dedicati ai pazienti oncologici, ma anche ricordare che il percorso di guarigione continua ben oltre la fine delle cure.
Le origini della sfida - Le origini della sfida - La sfida cominciò gradualmente a diffondersi nel corso del XX secolo, in particolare tra gli anni '50 e '60 i primi escursionisti e alpinisti britannici iniziarono a pensare di poter in qualche modo collegare i tre percorsi, ma ancora senza mettere limiti di tempo. È a partire circa dagli anni '70 che la pratica è diventata più conosciuta e organizzata, soprattutto grazie all'attività di club escursionistici e organizzazioni giovanili. Oggi attira ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo e, soprattutto, è diventata con il tempo un modo per raccogliere fondi di beneficenza: associazioni, aziende, scuole e volontari organizzano camminate per raccogliere fondi e finanziare ricerche mediche o a tutela dell'ambiente.