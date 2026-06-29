Kate Middleton, la sfida delle tre vette per raccogliere fondi contro il cancro

Affrontare una diagnosi di tumore è come scalare una montagna: e forse non a caso la principessa del Galles ha scelto proprio una sfida in alta quota per raccogliere fondi per la lotta contro il cancro Kate Middleton ha completato la Three Peaks Challenge - la scalata delle vette più alte di Inghilterra, Scozia e Galles - in 24 ore. Una sfida, 37 chilometri e 3000 metri di dislivello. a sostegno dell'ospedale dove è stata curata, il Royal Marsden.