Il principe William: "Mio padre Carlo odia il calcio"
La confessione ai microfoni del podcast di Travis Kelce, il neo marito di Taylor Swift. Se l'Inghilterra arrivasse in finale ai Mondiali il principe, che invece è un gran tifoso, sarà allo stadio
Ospite del podcast “New Heights”, andato in onda venerdì con i fratelli Travis (il neo marito di Taylor Swif) e Jason Kelce come co-conduttori, il principe William ha rivelato che suo padre, re Carlo, non è un appassionato di calcio. Per usare un eufemismo. “Mio padre odia il calcio”, ha affermato il principe di Galles. Il principe William, 44 anni, è invece un grande tifoso dell’Aston Villa. Recentemente ha brindato alla vittoria della squadra nella finale di Europa League, il primo titolo europeo conquistato dal club dal 1982.
Passione nata a scuola
"La mia famiglia non ha una grande tradizione calcistica", ha detto. "Alcuni di noi tifano per delle squadre. La mia passione per il calcio è nata grazie agli amici che mi hanno portato alla mia prima partita e agli anni trascorsi a scuola. È impossibile sfuggire alle chiacchiere sul calcio. È ovunque. Sì. E sono stati alcuni miei compagni di scuola o amici d’infanzia a portarmi alla mia prima partita".
Allo stadio per i Mondiali
William è presidente (e ora patrono) della Federcalcio inglese dal 2010. L’Inghilterra affronterà il Messico il 5 luglio negli ottavi di finale dei Mondiali. Il principe si dice fiducioso che il suo Paese possa arrivare fino alla finale e “se arriveremo in finale”, ha affermato, “ci saremo sicuramente”.