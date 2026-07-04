"La mia famiglia non ha una grande tradizione calcistica", ha detto. "Alcuni di noi tifano per delle squadre. La mia passione per il calcio è nata grazie agli amici che mi hanno portato alla mia prima partita e agli anni trascorsi a scuola. È impossibile sfuggire alle chiacchiere sul calcio. È ovunque. Sì. E sono stati alcuni miei compagni di scuola o amici d’infanzia a portarmi alla mia prima partita".