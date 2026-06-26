I sovrani britannici hanno deciso di trasferire la loro residenza nella vicina Clarence House, l'antica dimora della Regina Madre dove re Carlo viveva dal 2003, mantenendo Buckingham Palace come edificio di rappresentanza da utilizzare in occasioni particolari. "Dopo un'attenta valutazione e al fine di aumentare notevolmente le opportunità di accesso al pubblico, il re e la regina hanno deciso di non adottare Buckingham Palace come residenza personale", ha spiegato un portavoce della casa reale britannica. L'obiettivo è dunque aumentare l'accesso del pubblico nel palazzo reale perché, quando il re è in sede, le misure di sicurezza limitano il numero di persone e le aree di accesso ai visitatori. La corona ha però specificato che re e regina manterranno comunque libero accesso ai loro appartamenti privati "dove potranno ritirarsi durante la giornata lavorativa". E che, in futuro, potrebbero decidere di tornare ad abitare più stabilmente le storiche stanze di Buckingham Palace.