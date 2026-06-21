Re Carlo sceglie la via della trasparenza: sarà il primo monarca britannico a pubblicare la sua dichiarazione dei redditi

"Sebbene questa sia la prima volta che un monarca condivide queste informazioni fiscali personali, ricorderete che sua maestà aveva fatto lo stesso quando era principe di Galles", ha detto un portavoce di Buckingham Palace. "La decisione di farlo in qualità di sovrano è stata presa su espressa volontà del re stesso, nell'ambito degli adattamenti apportati sin dalla sua ascesa al trono", ha aggiunto.