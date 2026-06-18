Con l'incoronazione di Carlo nel 2022, Camilla ha messo fine alla tradizione storica delle "ladies-in-waiting", sostituendole con un gruppo più moderno e informale di sei "Queen's Companions", poi ampliato anche alla sorella Annabel Elliot. In questo nuovo assetto, meno rigido e non retribuito, la presenza di figure vicine e fidate è diventata centrale.

In questo contesto si inserirebbe anche Geri Halliwell-Horner, che nel tempo avrebbe rafforzato il suo rapporto con la regina grazie a interessi comuni e a una frequentazione sempre più assidua negli eventi pubblici.