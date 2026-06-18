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Quella tra la regina Camilla e Geri Halliwell-Horner è un'amicizia che pochi avrebbero immaginato, e che invece negli ultimi anni si è consolidata fino a diventare un rapporto sempre più stretto. Due mondi lontanissimi che si sono incrociati grazie a interessi comuni e impegni benefici condivisi, tanto da far parlare la stampa britannica di una possibile "nuova dama di compagnia" della sovrana.
Una vicinanza che sorprende
Da una parte Camilla, oggi regina dopo anni segnati da critiche e trasformazioni pubbliche legate alla sua relazione con re Carlo. Dall'altra Geri Halliwell, icona delle Spice Girls e simbolo del "Girl Power" che ha segnato gli anni Novanta. Due percorsi completamente diversi che, con il tempo, si sono intrecciati al punto da generare una domanda sempre più frequente nei media inglesi: la ex Spice Girl è entrata nella cerchia più ristretta della sovrana?
Il ruolo informale accanto alla Regina
Con l'incoronazione di Carlo nel 2022, Camilla ha messo fine alla tradizione storica delle "ladies-in-waiting", sostituendole con un gruppo più moderno e informale di sei "Queen's Companions", poi ampliato anche alla sorella Annabel Elliot. In questo nuovo assetto, meno rigido e non retribuito, la presenza di figure vicine e fidate è diventata centrale.
In questo contesto si inserirebbe anche Geri Halliwell-Horner, che nel tempo avrebbe rafforzato il suo rapporto con la regina grazie a interessi comuni e a una frequentazione sempre più assidua negli eventi pubblici.
Beneficenza, cavalli e valori condivisi
A favorire l'avvicinamento non sono stati soltanto gli impegni ufficiali legati alla Royal Commonwealth Society, di cui Geri è ambasciatrice e Camilla è patrona, ma anche una sintonia personale costruita negli anni. Le due condividerebbero infatti la passione per i cavalli, per la lettura e un forte impegno su temi sociali come la lotta agli abusi domestici.
Nonostante la differenza d'età, 78 anni per la regina e 53 per la cantante, il rapporto si sarebbe consolidato fino a diventare sempre più confidenziale, anche in occasione di eventi come le corse di Ascot.
Incontri pubblici e presenza costante negli eventi reali
Nel corso del tempo Geri Halliwell-Horner è stata ospite di numerosi appuntamenti legati alla famiglia reale. A gennaio ha partecipato a una visita al centro Maggie's di Cheltenham in occasione del trentesimo anniversario dell'organizzazione, condividendo l'impegno con la regina.
Successivamente è stata invitata anche a un ricevimento a St James's Palace per il Commonwealth Essay Competition, iniziativa sostenuta dalla Royal Commonwealth Society, e a marzo ha preso parte alla funzione del Commonwealth Day a Westminster Abbey, insieme ai principali membri della Royal Family.
Un rapporto sempre più confidenziale anche in pubblico
A rafforzare l'idea di un legame ormai consolidato sono anche i comportamenti pubblici tra le due donne. Quando si incontrano, Camilla e Geri non si limitano alle formalità del protocollo, ma si salutano con abbracci e baci sulla guancia, segno di una confidenza ormai evidente.
Un esempio recente è stato il ricevimento a St James's Palace, dove la regina ha accolto la cantante con grande familiarità, confermando la naturalezza del loro rapporto davanti a ospiti e fotografi.
Il legame con re Carlo
Il rapporto tra Geri Halliwell-Horner e la famiglia reale non si limita a Camilla. La cantante è infatti legata anche a re Carlo, che incontrò per la prima volta nel 1997 durante il Prince's Trust Gala insieme alle altre Spice Girls. In quell'occasione Geri infranse il protocollo baciando il principe e lasciandogli anche un segno di rossetto, episodio rimasto celebre.
Ancora oggi l'ex Spice Girl parla con affetto del sovrano, arrivando a definirlo scherzosamente uno "Spice Boy", a testimonianza di un rapporto che, tra ironia e stima, dura da decenni e continua a sorprendere il pubblico britannico.