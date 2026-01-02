La Regina Camilla: "Da giovane ho subìto un tentativo di violenza"

In una rara intervista radiofonica sulla violenza contro le donne, la regina Camilla parla pubblicamente per la prima volta della sua esperienza di aver subito un tentativo di violenza sessuale da adolescente su un treno nel Regno Unito. La sovrana ha raccontato al "Today Program" sul quarto canale della BBC di quando, in età giovanile stesse viaggiando intenta a leggere un libro, quando "questo ragazzo - un uomo - mi ha aggredita", ha ricordato. Ha spiegato di aver reagito e di aver provato "rabbia", di essersi sentita "così furiosa", ha detto. L'episodio non era mai emerso, ma adesso Camilla ha detto di aver deciso di parlare perché la violenza domestica è un "argomento tabù" da così tanto tempo che la maggior parte delle persone non si rende conto di quanto sia grave la situazione, ha spiegato. "Ho pensato: beh, se ho un piccolo pulpito su cui stare, mi piacerebbe salirci", ha detto. "E non c'è molto che io possa fare se non parlare con la gente".