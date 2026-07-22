Il principe George spegne 13 candeline e la famiglia reale britannica, per l'occasione, ha reso pubblico un nuovo ritratto ufficiale che ne segna l'ingresso nell'adolescenza. Il primogenito dei principi di Galles, William e Kate, ha ricevuto gli auguri affettuosi dei genitori, dei fratelli e, con un messaggio separato, dei nonni, re Carlo III e la regina Camilla.
Uno scatto posato
Pubblicato sui canali social di Kensington Palace, lo scatto porta la firma del fotografo Matt Porteous ed è stato realizzato nei giardini della residenza a margine delle celebrazioni della parata Trooping the Colour di giugno, l'evento celebrativo ufficiale del compleanno del sovrano regnante. Nella foto, il secondo in linea di successione al trono, ormai sempre più vicino alla statura del padre, si mostra con un look elegante ma informale: completo blu senza cravatta, mani in tasca e un'espressione sorridente e spontanea.
L'ingresso a Eton e il dibattito sulla tradizione
Il tredicesimo compleanno di George rappresenta un passaggio cruciale per il suo percorso scolastico: da settembre frequenterà infatti come convittore lo storico ed esclusivo collegio di Eton, fondato nel 1440 da re Enrico VI. Si tratta dell'istituto già frequentato dal padre William, dallo zio Harry e da numerose personalità della nobiltà e dell'alta società britannica. La scelta di una scuola così tradizionale ed elitaria ha, tuttavia, sollevato qualche perplessità nell'opinione pubblica, apparendo in linea con il passato anziché con le promesse di modernizzazione della monarchia promosse dallo staff dei principi.