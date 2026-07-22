Il principe George spegne 13 candeline e la famiglia reale britannica, per l'occasione, ha reso pubblico un nuovo ritratto ufficiale che ne segna l'ingresso nell'adolescenza. Il primogenito dei principi di Galles, William e Kate, ha ricevuto gli auguri affettuosi dei genitori, dei fratelli e, con un messaggio separato, dei nonni, re Carlo III e la regina Camilla.