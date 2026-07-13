Sfuma il sogno di un'atmosfera di pace in casa Windsor. Venerdì 10 luglio, Re Carlo ha incontrato Harry e Meghan, che erano insieme ai figli Archie e Lilibet, nella residenza di campagna di Highgrove. Ora trapelano le prime indiscrezioni su quel difficile incontro. Non una serena riunione di famiglia ma un'occasione per il sovrano di rivedere i nipoti, che non incontrava da diversi anni. Fonti vicine alla famiglia reale, citate da Sky News Australia, sostengono che l'iniziativa sia stata motivata esclusivamente dal desiderio personale di Carlo di trascorrere del tempo con i propri nipoti. Il Re era lì, quindi, nelle vesti di padre e nonno, senza che l'incontro assumesse il significato di un riavvicinamento ufficiale con Harry o di un cambiamento nella posizione della monarchia nei confronti dei Duchi di Sussex.