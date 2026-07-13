Re Carlo e Harry: nessuna riconciliazione dopo l'incontro privato
Il sovrano ha ricevuto i Duchi di Sussex e i nipoti nella cornice della residenza di Highgrove, lontano dai riflettori. Prime indiscrezioni su questo difficile incontro
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Sfuma il sogno di un'atmosfera di pace in casa Windsor. Venerdì 10 luglio, Re Carlo ha incontrato Harry e Meghan, che erano insieme ai figli Archie e Lilibet, nella residenza di campagna di Highgrove. Ora trapelano le prime indiscrezioni su quel difficile incontro. Non una serena riunione di famiglia ma un'occasione per il sovrano di rivedere i nipoti, che non incontrava da diversi anni. Fonti vicine alla famiglia reale, citate da Sky News Australia, sostengono che l'iniziativa sia stata motivata esclusivamente dal desiderio personale di Carlo di trascorrere del tempo con i propri nipoti. Il Re era lì, quindi, nelle vesti di padre e nonno, senza che l'incontro assumesse il significato di un riavvicinamento ufficiale con Harry o di un cambiamento nella posizione della monarchia nei confronti dei Duchi di Sussex.
L'assenza di fotografie
Uno degli elementi considerati più significativi è la scelta di non diffondere alcuna immagine dell'incontro. Sempre secondo Sky News Australia, se Buckingham Palace avesse voluto trasmettere al pubblico il messaggio di una riconciliazione ufficiale, avrebbe probabilmente autorizzato la pubblicazione di una fotografia della riunione. Una totale riservatezza interpretata come il segnale che non vi sia stato alcun annuncio simbolico o istituzionale di pace tra le parti.
Meghan e i figli arrivati nel Regno Unito per l'occasione
Meghan Markle avrebbe raggiunto il Regno Unito insieme ai figli Archie e Lilibet proprio nel giorno dell'incontro familiare. Harry si trovava già nel Paese da alcuni giorni per partecipare alla presentazione degli Invictus Games di Birmingham 2027. L'incontro con il Re si sarebbe quindi svolto in forma strettamente privata, lontano dai riflettori e senza comunicazioni ufficiali.
Assenti William e Kate
Alla riunione non hanno preso parte il principe e la principessa del Galles, William e Kate. La coppia era impegnata a Windsor in occasione dell'annuale torneo di polo benefico. La loro assenza conferma che l'appuntamento sarebbe stato limitato ai rapporti tra Carlo, Harry e i due bambini, senza coinvolgere altri membri della famiglia reale.
L'incontro con Archie e Lilibet
Per Re Carlo si è trattato del primo momento trascorso con Archie e Lilibet dopo oltre quattro anni. L'ultima occasione risalirebbe alla visita della famiglia Sussex nel Regno Unito per le celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II.