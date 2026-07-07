Il principe Harry ha fatto la sua prima apparizione pubblica a Londra, dove ha partecipato alla prima del film "Shoot the People". Dopo il tira e molla dell'invito, poi ritirato, del padre re Carlo a Buckingham Palace, il duca si è mostrato sorridente e sereno mentre posava accanto al fotografo Misan Harriman, indossando una camicia nera, jeans neri e scarpe sportive grigie. Il film racconta la storia di un "viaggiatore che documenta gli attivisti globali che lottano per l'uguaglianza, i diritti LGBTQ+ e altro ancora". Il signor Harriman, amico da diversi anni del Duca e della Duchessa di Sussex, li ha fotografati in diverse occasioni a partire dalla loro chiacchieratissima uscita dalla Famiglia Reale nel 2020, tra cui l'annuncio della gravidanza di Meghan e della nascita della Principessa Lilibet.