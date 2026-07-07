Il principe Harry ha fatto la sua prima apparizione pubblica a Londra, dove ha partecipato alla prima del film "Shoot the People". Dopo il tira e molla dell'invito, poi ritirato, del padre re Carlo a Buckingham Palace, il duca si è mostrato sorridente e sereno mentre posava accanto al fotografo Misan Harriman, indossando una camicia nera, jeans neri e scarpe sportive grigie. Il film racconta la storia di un "viaggiatore che documenta gli attivisti globali che lottano per l'uguaglianza, i diritti LGBTQ+ e altro ancora". Il signor Harriman, amico da diversi anni del Duca e della Duchessa di Sussex, li ha fotografati in diverse occasioni a partire dalla loro chiacchieratissima uscita dalla Famiglia Reale nel 2020, tra cui l'annuncio della gravidanza di Meghan e della nascita della Principessa Lilibet.
L'agenda di Harry e l'assenza di Meghan e figli
Il principe parteciperà a una serie di eventi benefici tra Londra e Birmingham. Lì si spostera poi per seguire la presentazione degli Invictus Games 2027, una competizione sportiva per militari con disabilità di cui è promotore. Harry si trova nella capitale britannica senza la moglie Meghan e i figli Archie e Lilibet per motivi di sicurezza legati alla mancanza di una scorta, che non gli è stata concessa in quanto membro "non attivo" della famiglia.
Riunioni in famiglia Spencer
Mentre si dà già per escluso un incontro con il principe William, fratello maggiore di Harry ed erede al trono, è in programma un incontro con i conti Spencer, la famiglia di Diana, che ospiteranno il duca per un paio di notti in una delle residenze.