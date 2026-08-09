Dove vanno in vacanza William e Kate? Le mete preferite dai Principi del Galles

Il luogo è amatissimo e frequentato non solo dai Windsor, ma anche da tante altre celebrità. In particolare, Kate e William ci sono stati diverse volte negli anni passati, l'ultima a febbraio del 2025. Entrambi, però, conoscevano questa perla dei Caraibi prima ancora di visitarla insieme. La principessa del Galles pare vi trascorresse le vacanze regolarmente, con la sua famiglia, mentre il principe William frequentava il luogo perché proprio lì aveva una residenza la sua prozia, la principessa Margaret. Tra le celebrities che pare abbiano casa in questo piccolo paradiso figurano nomi come Mick Jagger, Tommy Hilfiger e Bryan Adams.