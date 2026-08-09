Dove vanno in vacanza William e Kate? Le mete preferite dai Principi del Galles
Il principe e la consorte sono assidui frequentatori dell'isola di Moustique, ai Caraibi. Quest'anno potrebbero concedersi qualche giorno anche a Balmoral, nelle Highlands scozzesi
Lontano dai riflettori, dalla mondanità e dai fotografi. Da sempre, in occasione delle vacanze estive, il principe William e la consorte Kate Middleton scelgono mete dove la garanzia è una soltanto: privacy assoluta. Un'esigenza cresciuta ancora di più da quando il loro nucleo familiare si è progressivamente allargato con la nascita dei figli George, Charlotte e Louis.
Vacanze, William e Kate amano Mustique
Le preferenze dei principi del Galles da diverso tempo si indirizzano verso la sperdutissima Mustique, isola delle Piccole Antille situata nel punto in cui il Mar dei Caraibi si congiunge all'Oceano Atlantico. Un luogo decisamente riservato: il territorio è infatti privato, non esistono voli di linea diretti per raggiungerlo e pare sia persino protetto da una "no-fly zone": sarebbe quindi vietato sorvolare l'area a meno che non si sia registrati come ospiti dell'albergo o delle ville presenti sul posto. Una condizione ideale che mette i reali al riparo da possibili paparazzi e curiosi.
Un luogo amato dalle celebrities
Il luogo è amatissimo e frequentato non solo dai Windsor, ma anche da tante altre celebrità. In particolare, Kate e William ci sono stati diverse volte negli anni passati, l'ultima a febbraio del 2025. Entrambi, però, conoscevano questa perla dei Caraibi prima ancora di visitarla insieme. La principessa del Galles pare vi trascorresse le vacanze regolarmente, con la sua famiglia, mentre il principe William frequentava il luogo perché proprio lì aveva una residenza la sua prozia, la principessa Margaret. Tra le celebrities che pare abbiano casa in questo piccolo paradiso figurano nomi come Mick Jagger, Tommy Hilfiger e Bryan Adams.
Cosa faranno William e Kate nel 2026?
Al momento non è chiaro se la famiglia reale deciderà di trascorrere qualche giorno a Mustique anche nel corso del 2026. Sembra invece probabile che William e Kate, insieme ai figli, facciano tappa a breve, su invito di Re Carlo, nella tenuta reale di Balmoral, nelle Highlands scozzesi. La visita di quest’anno nel nord del Regno Unito dovrebbe avvenire pochi giorni prima che il principe George inizi il nuovo anno scolastico all'Eton College. Un'occasione per assaporare il calore della famiglia a 360 gradi prima che il principino affronti la nuova avventura in collegio, che lo porterà a vivere l'intera settimana lontano dai genitori, con la possibilità di rientrare soltanto nel weekend.