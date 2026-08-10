Il principe di Galles, ha ricordato Heydel-Mankoo, ha assunto una posizione durissima nei confronti dello zio. E poiché Andrea ha undici anni meno di Carlo, la decisione difficilmente arriverà a breve. Nel frattempo, l'uomo che ha perso i titoli, la Royal Lodge da trenta stanze e il sostegno pubblico dell'ex moglie Sarah Ferguson, resta sospeso in un paradosso: gli onori che gli sono stati tolti in vita tornerebbero a spettargli solo da morto.