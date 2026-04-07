Proprio a fronte di quei legami, l'ex consorte di Andrea è stata privata della Freedom of the City of York, un'importante onorificenza concessa dalla città inglese. Il coinvolgimento suo e dell'ex marito ha avuto ricadute anche sulle figlie, citate dai genitori in una serie di messaggi a Epstein e presenti a suo tempo a pranzi conviviali con lui, che non hanno partecipato alla tradizionale messa di Pasqua di famiglia dei Windsor.