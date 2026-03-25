Moda, i look di Beatrice di York: l'evoluzione dello stile
© IPA | Beatrice di York
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Secondo i tabloid britannici, lo stress dovuto al caso starebbe allontanando la figlia dell'ex principe Andrea dal marito Edoardo Mapelli Mozzi
Beatrice di York con il marito, Edoardo Mapelli Mozzi © IPA
Il caso Epstein continua a far discutere. Dopo aver stravolto la vita dell'ex principe Andrea, cacciato dalla casa reale e depennato dalla linea di successione al trono, e della ex moglie Sarah Ferguson, la tempesta portata dai file sul finanziere statunitense si sarebbe abbattuta anche su Beatrice di York, figlia del fratello di Re Carlo III, e sul suo matrimonio.
Stando a quanto riportato da alcuni tabloid britannici, in primis dal "Mail on Sunday", lo stress e la preoccupazione per le condizioni dei genitori starebbero allontanando Beatrice dal marito Edoardo Mapelli Mozzi, il quale si starebbe concentrando maggiormente sulla sua compagnia immobiliare.
Il "Mail on Sunday" parla di una vera e propria crisi. Tra Beatrice ed Edoardo le tensioni starebbero crescendo molto, a causa della difficile situazione che ha coinvolto i genitori di lei. Secondo il tabloid, Beatrice avrebbe supportato i genitori "in modo discreto" durante la vicenda, mentre il marito sarebbe stato più distante, concentrandosi sul suo lavoro e non dandole "abbastanza supporto".
"Le cose non vanno bene tra loro da un po', ma Beatrice è determinata a resistere e ad andare avanti - riferisce il 'Mail' - Beatrice è molto diversa da sua sorella Eugenie. È per questo che non si sarebbe accorta del comportamento strano di suo padre. E in questo momento cruciale Edoardo sembra sempre più distratto dal lavoro e dai viaggi. Proprio nel momento in cui lei ha più bisogno, lui si sta allontanando".
I media britannici hanno seguito passo passo la situazione, riportando come, pochi giorni dopo la pubblicazione degli Epstein files, Edoardo Mapelli Mozzi fosse apparso in un video su Instagram dove raccontava un viaggio in Florida mentre si scatenava la bufera mediatica sui suoceri. La stessa fonte ha spiegato al "Mail on Sunday": "È molto preoccupato che lo scandalo possa influire negativamente sulla sua società".
Inoltre, i viaggi di lavoro dell'imprenditore, tutti documentati sui social, sarebbero sempre più frequenti, contribuendo ad acuire la crisi della coppia.
Nonostante questo, Beatrice ed Edoardo sono stati avvistati pochi giorni fa a Londra, a Notting Hill, per una cena romantica. Agli amici la coppia avrebbe riferito che le insinuazioni su una loro crisi sono "totalmente false". Una fonte ha raccontato al magazine "Hello!": "L’unica cosa che Beatrice ed Edoardo stanno affrontando sono i loro lavori impegnativi e la gestione dei figli. Entrambi hanno recentemente viaggiato all’estero e, come tanti genitori, stanno cercando di conciliare il lavoro con la cura dei bambini".
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