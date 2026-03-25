Nonostante questo, Beatrice ed Edoardo sono stati avvistati pochi giorni fa a Londra, a Notting Hill, per una cena romantica. Agli amici la coppia avrebbe riferito che le insinuazioni su una loro crisi sono "totalmente false". Una fonte ha raccontato al magazine "Hello!": "L’unica cosa che Beatrice ed Edoardo stanno affrontando sono i loro lavori impegnativi e la gestione dei figli. Entrambi hanno recentemente viaggiato all’estero e, come tanti genitori, stanno cercando di conciliare il lavoro con la cura dei bambini".