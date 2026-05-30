La Bbc: "Buckingham Palace sapeva fin dal 2020 che Andrea condivideva informazioni riservate"
Il quotidiano britannico: "Al Lord Ciambellano, il più alto funzionario della Casa reale, fu consegnato sei anni fa un archivio di 30mila e-mail sulle controverse transazioni finanziarie dell'allora principe"
L'ex principe Andrea © Afp
Sei anni fa Buckingham Palace sarebbe entrato in possesso di e-mail che avrebbero dimostrato come l'ex principe Andrea, in qualità di inviato commerciale, stesse condividendo informazioni governative riservate. Lo riporta la Bbc, citando documenti del tribunale. Secondo quanto emerso, nel 2020 sarebbe stato consegnato al Lord Ciambellano, il più alto funzionario della Casa reale, un archivio di 30mila email, contenente informazioni sulle controverse transazioni finanziarie di Andrea. Le email sarebbero state sottratte da un contatto d'affari personale dell'ex principe.
Le accuse ad Andrea
L'ex principe Andrea era stato arrestato a febbraio 2026, nel giorno del suo 66esimo compleanno, per abuso d'ufficio. Secondo le accuse, il terzogenito della regina Elisabetta II avrebbe trasmesso informazioni governative riservate al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein mentre ricopriva la carica di inviato commerciale del governo. Andrea, che nega ogni accusa, è stato successivamente rilasciato, pur rimanendo indagato.
Le mail riguardanti Andrea
L'analisi di documenti del tribunale citata dalla Bbc rivelerebbe che una grande quantità di e-mail relativa a Mountbatten-Windsor era già stata inviata ai funzionari di Palazzo anni prima che iniziassero le indagini attuali. "Le e-mail erano state oggetto di una controversia legale e i documenti di una sentenza dell'Alta Corte dell'aprile 2021 mostrano che una 'copia dell'archivio' era stata fornita al Lord Ciambellano nel maggio 2020", scrive la Bbc.
Secondo l'emittente, le e-mail inviate a Buckingham Palace nel 2020 proverrebbero dall'account dell'uomo d'affari britannico Jonathan Rowland, un collaboratore di Mountbatten-Windsor, e sarebbero emerse nel corso di una disputa con un collega di cui non è stato rivelato il nome. Il contenuto completo delle e-mail non è noto, ma sempre secondo l'emittente britannica si ritiene che contengano corrispondenza risalente fino a giugno 2013.
"No comment" da Buckingham Palace
Interpellato in merito alle e-mail, Buckingham Palace ha dichiarato: "Dato che è in corso un'indagine di polizia riguardante il signor Mountbatten-Windsor, non è possibile rilasciare commenti su questi fatti". La scorsa settimana, la polizia della Thames Valley ha lanciato un nuovo appello affinché chiunque abbia informazioni su Andrea si faccia avanti.
Le presunte informazioni riservate richieste al Tesoro
All'inizio del 2026 il Telegraph ha sostenuto che Andrea avrebbe richiesto informazioni riservate al Tesoro nel 2010 riguardo alla crisi finanziaria in Islanda. Il quotidiano ha ottenuto delle e-mail che dimostrerebbero, secondo quanto riportato, come l'ex principe avesse condiviso i dettagli del briefing con Jonathan Rowland, trasmettendogli le informazioni "prima che tu faccia la tua mossa". Tale briefing "riguardava i problemi del settore bancario islandese e il destinatario era Jonathan Rowland, il cui padre David Rowland aveva rilevato la filiale lussemburghese di una banca islandese fallita, la Kaupthing, che divenne Banque Havilland", scrive la Bbc.