La Bbc: "Buckingham Palace sapeva fin dal 2020 che Andrea condivideva informazioni riservate"

All'inizio del 2026 il Telegraph ha sostenuto che Andrea avrebbe richiesto informazioni riservate al Tesoro nel 2010 riguardo alla crisi finanziaria in Islanda. Il quotidiano ha ottenuto delle e-mail che dimostrerebbero, secondo quanto riportato, come l'ex principe avesse condiviso i dettagli del briefing con Jonathan Rowland, trasmettendogli le informazioni "prima che tu faccia la tua mossa". Tale briefing "riguardava i problemi del settore bancario islandese e il destinatario era Jonathan Rowland, il cui padre David Rowland aveva rilevato la filiale lussemburghese di una banca islandese fallita, la Kaupthing, che divenne Banque Havilland", scrive la Bbc.