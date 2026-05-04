Eugenie di York e la successione Il neonato sarà 15esimo nella linea di successione al trono di casa Windsor dopo sua madre e i due fratellini August ed Ernest, che hanno rispettivamente 5 e 2 anni. Subito davanti a loro ci sono la sorella maggiore di Eugenie, la 37enne Beatrice, sposata con l'immobiliarista anglo-italiano Edoardo Mapelli Mozzi, e i due loro figli. Le due principesse di York, molto amate in vita dalla regina Elisabetta II, sono state toccate sia pure indirettamente dalle ombre delle ultime rivelazioni relative ai rapporti fra i loro genitori ed Epstein. Per questo la monarchia ha preferito tenerle a distanza per la prima volta da eventi familiari pubblici come l'ultima partecipazione al seguito di re Carlo alla tradizionale messa di Pasqua dei Windsor.