Eugenie di York aspetta il terzo figlio: è il 15esimo in linea di successione al trono
L'ex principe Andrea e l'ex moglie Sarah Ferguson saranno presto di nuovo nonni
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Eugenie di York è di nuovo in dolce attesa. Dopo tante brutte notizie finalmente una buona nuova arriva a casa dell'ex principe Andrea e dell'ex moglie Sarah Ferguson, entrambi investiti dallo scandalo legato a Jeffrey Epstein. La loro secondogenita Eugenie di York ha annunciato di essere incinta di un terzo figlio: "Baby Brooksbank è atteso nel 2026!", scrive la 36enne principessa, sposata dal 2018 con il finanziere Jack Brooksbank, 40 anni festeggiati il 3 maggio. I canali social di Buckingham Palace informano che "Sua Maestà" re Carlo III, zio di Eugenie di York, è informato e "felicissimo" per la notizia. Ancora non si sa se il nuovo baby royal sarà un maschietto o una femminuccia.
Eugenie di York e la successione Il neonato sarà 15esimo nella linea di successione al trono di casa Windsor dopo sua madre e i due fratellini August ed Ernest, che hanno rispettivamente 5 e 2 anni. Subito davanti a loro ci sono la sorella maggiore di Eugenie, la 37enne Beatrice, sposata con l'immobiliarista anglo-italiano Edoardo Mapelli Mozzi, e i due loro figli. Le due principesse di York, molto amate in vita dalla regina Elisabetta II, sono state toccate sia pure indirettamente dalle ombre delle ultime rivelazioni relative ai rapporti fra i loro genitori ed Epstein. Per questo la monarchia ha preferito tenerle a distanza per la prima volta da eventi familiari pubblici come l'ultima partecipazione al seguito di re Carlo alla tradizionale messa di Pasqua dei Windsor.
Le indiscrezioni
Già da tempo erano circolate alcune voci su una possibile gravidanza di Eugenie, quando era stata fotografata insieme al marito e alla sorella, la principessa Beatrice, durante una gita a Mayfair. Un fan della famiglia reale ha pubblicato le foto della loro uscita sui social, e alcuni credevano di poter intravedere il pancione di Eugenie.