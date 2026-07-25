La regina Camilla riceve Gisele Pelicot: "Solidarietà alle vittime di abusi"
© Afp
© Afp
La regina Camilla al King George Day © IPA
La presenza della regina consorte Camilla al colloquio privato tra re Carlo e Harry, avvenuto il 10 luglio nella residenza di Highgrove, non sarebbe stata casuale. Secondo quanto ricostruito dalla stampa britannica, la sovrana avrebbe avuto un ruolo preciso durante il delicato incontro tra padre e figlio: assistere al confronto e rappresentare una presenza di garanzia per Carlo in un momento particolarmente sensibile.
Del contenuto della conversazione, infatti, non è emerso quasi nulla. Il massimo riserbo ha accompagnato ogni fase del faccia a faccia, alimentando però numerose interpretazioni sulla scelta di Carlo di avere accanto la moglie.
Stando alle ricostruzioni circolate sui media inglesi, sarebbe stato proprio il sovrano a volere la presenza di Camilla. L'obiettivo, secondo questa lettura, sarebbe stato quello di avere una persona fidata che potesse assistere allo scambio di parole e confermare quanto avvenuto durante il colloquio.
Una scelta che viene collegata anche alla storia recente dei rapporti tra Harry, Meghan e la famiglia reale. Negli ultimi anni i Sussex hanno infatti raccontato pubblicamente numerosi aspetti della loro esperienza all'interno della monarchia, dall'intervista concessa a Oprah Winfrey al libro autobiografico del duca di Sussex.
Proprio questa propensione a rendere pubblici episodi privati della vita familiare avrebbe spinto Carlo, secondo i tabloid inglesi, a gestire l'incontro con particolare prudenza. La presenza di Camilla avrebbe quindi rappresentato una forma di tutela per il sovrano, assicurando una seconda testimonianza su ciò che sarebbe stato detto.
La presenza della regina assume un significato ancora più particolare considerando il rapporto tutt'altro che semplice tra Harry e Camilla. Nel corso degli anni il principe ha espresso critiche molto dure nei confronti della matrigna, arrivando a raccontare pubblicamente il proprio punto di vista sul suo ingresso nella famiglia reale.
Per questo motivo, la decisione di Camilla di partecipare all'incontro viene interpretata come un segnale di forte vicinanza a Carlo. La sovrana, secondo questa chiave di lettura, avrebbe voluto sostenere il marito in una situazione delicata, ma anche proteggere la propria posizione rispetto a possibili ricostruzioni future dell'incontro.
Al di là delle indiscrezioni, l'unico elemento certo è che il contenuto della riunione è rimasto riservato. Carlo avrebbe insistito affinché quanto discusso nella tenuta privata del Gloucestershire restasse confinato alle persone presenti nella stanza.
Nessuna dichiarazione dettagliata è arrivata dai protagonisti. Harry, interrogato sulle condizioni del padre, si è limitato a rassicurare sul suo stato di salute, senza aggiungere ulteriori particolari sulla conversazione avuta con il sovrano.
© Afp
© Afp
All'incontro non hanno partecipato il principe William e Kate Middleton. Secondo quanto riportato, entrambi sarebbero rimasti fermi nella loro posizione nei confronti di Harry e Meghan dopo gli eventi degli ultimi anni.
Anche la scelta di Highgrove non è passata inosservata. La residenza privata di Carlo, immersa nella campagna del Gloucestershire, è un luogo profondamente legato all'infanzia di Harry, che proprio lì ha trascorso molti momenti della sua crescita, tra ricordi come la casa sull'albero e la piscina della tenuta.
L'incontro ha avuto un significato importante anche sul piano familiare. Per Archie e Lilibet, i figli di Harry e Meghan, è stata infatti la prima occasione per rivedere il nonno dai tempi del Giubileo di Platino della regina Elisabetta, celebrato nel 2022.
Un momento quindi atteso dopo anni di distanza e vissuto lontano dai riflettori. Una scelta coerente, secondo gli osservatori, con il desiderio di Carlo di mantenere il confronto il più possibile privato. Il colloquio di Highgrove potrebbe rappresentare, almeno nelle speranze di alcuni, un primo passo verso una possibile ricucitura dei rapporti tra i Sussex e il resto della famiglia reale. Un percorso ancora complesso, ma che potrebbe partire proprio da incontri riservati come quello avvenuto a luglio.