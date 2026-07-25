La presenza della regina consorte Camilla al colloquio privato tra re Carlo e Harry, avvenuto il 10 luglio nella residenza di Highgrove, non sarebbe stata casuale. Secondo quanto ricostruito dalla stampa britannica, la sovrana avrebbe avuto un ruolo preciso durante il delicato incontro tra padre e figlio: assistere al confronto e rappresentare una presenza di garanzia per Carlo in un momento particolarmente sensibile.