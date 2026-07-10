Re Carlo incontra Harry, Meghan e i loro figli dopo 4 anni

Re Carlo III ha ricevuto per un incontro privato assieme alla regina Camilla il figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai due figlioletti, Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media a margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito, è il primo del sovrano con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e con i nipotini "americani" dal 2022.