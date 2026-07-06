Re Carlo chiude la porta a Harry, ritirato l'invito a Buckingham Palace: "Ha risposto troppo tardi"
Fallisce il tentativo di riconciliazione alla vigilia del viaggio del duca di Sussex nel Regno Unito. Il re non ha tollerato il ritardo nella risposta
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In meno di un'ora le prove di disgelo tra Harry e re Carlo sono fallite miseramente e la situazione sembra tornata come prima, se non peggio. Tutto per colpa di qualche ora di ritardo. Il figlio del sovrano, invitato dal padre a soggiornare a Buckingham Palace durante la sua visita di 5 giorni nel Regno Unito, avrebbe infatti risposto troppo tardi all'offerta.
Il ritardo di Harry e la reazione di re Carlo
La dura svolta di Buckingham Palace è arrivata inaspettata, dopo che lo stesso portavoce di Harry aveva comunicato che il duca di Sussex aveva "accettato l'invito" del padre. La risposta positiva del figlio di Carlo è arrivata però solo nella mattinata di lunedì, un ritardo che il sovrano ha giudicato inaccettabile. Dati i preparativi necessari per accoglierlo, da Buckingham Palace si sarebbero infatti aspettati "un minimo di preavviso", ha spiegato un portavoce. Per questo "l'invito è stato cancellato". Dall'entourage di Harry hanno fatto sapere di essere molto "delusi".
Il figliol quasi prodigo
Se nelle corti reali l'etichetta e il rispetto sono importanti, sono ancor più fondamentali quando si sta tentando di recuperare i rapporti e ricucire le fratture all'interno della Royal Family. Eppure per il principe ribelle, che da martedì 7 luglio tornerà nel suo Regno Unito per una breve visita, non sembra essere così. Non è chiaro se si tratti di disattenzione o se ci sia altro dietro il ritardo nell'accettare il gesto di re Carlo, fatto sta che quella mano tesa è stata ritirata. E il figliol, non più prodigo, dovrà trovarsi un altro tetto sotto cui riposare.
Meghan e le tappe del viaggio: in bilico l'incontro tra Carlo e i nipotini
Il principe Harry si recherà nel Regno Unito per promuovere gli Invictus Games, che si terranno a Birmingham il prossimo anno, e per partecipare a eventi di beneficenza. A quanto pare, durante la sua visita a Londra non sarà accompagnato dalla moglie Meghan e dai loro due figli, Archie e Lilibet, dopo che è stato confermato che alla famiglia non sarebbe stata fornita la scorta di polizia finanziata dai contribuenti.
È tuttavia possibile che si uniscano al principe Harry a Birmingham nel corso della settimana. Non è chiaro se, in base al programma rivisto e alla luce dell'ultimo scontro, avrà luogo un incontro tra re Carlo e i suoi due nipoti, di sette e cinque anni, che non vede di persona da quattro anni. Durante la sua visita a Birmingham, il principe Harry dovrebbe recarsi all’ospedale pediatrico della città e al National Exhibition Centre di Birmingham. Secondo alcune indiscrezioni, il viaggio dovrebbe includere anche una visita ad Althorp, nel Northampton, la tenuta di famiglia della madre del principe Harry, Diana. A quanto pare, sarebbe previsto che porti la moglie e i figli alla tomba privata di sua madre.
Il problema della sicurezza e l'ultima volta della coppia in Gb
La lunga disputa del duca di Sussex con il governo britannico in materia di sicurezza risale alla sua decisione del 2020 di fare un passo indietro dal suo ruolo di membro di primo piano della famiglia reale e trasferirsi negli Stati Uniti con la famiglia. L’ultima volta che il duca e la duchessa di Sussex sono stati insieme nel Regno Unito è stato nel 2022, in occasione dei funerali della regina Elisabetta II. Da allora si è recato nel Paese da solo e ha incontrato suo padre durante un viaggio lo scorso settembre.