Se nelle corti reali l'etichetta e il rispetto sono importanti, sono ancor più fondamentali quando si sta tentando di recuperare i rapporti e ricucire le fratture all'interno della Royal Family. Eppure per il principe ribelle, che da martedì 7 luglio tornerà nel suo Regno Unito per una breve visita, non sembra essere così. Non è chiaro se si tratti di disattenzione o se ci sia altro dietro il ritardo nell'accettare il gesto di re Carlo, fatto sta che quella mano tesa è stata ritirata. E il figliol, non più prodigo, dovrà trovarsi un altro tetto sotto cui riposare.