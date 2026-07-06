Disgelo tra Harry e Carlo, il principe sarà ospite del re a Buckingham Palace

La lunga disputa del duca di Sussex con il governo britannico in materia di sicurezza risale alla sua decisione del 2020 di fare un passo indietro dal suo ruolo di membro di primo piano della famiglia reale e trasferirsi negli Stati Uniti con la famiglia. L’ultima volta che il duca e la duchessa di Sussex sono stati insieme nel Regno Unito è stato nel 2022, in occasione dei funerali della regina Elisabetta II. Da allora si è recato nel Paese da solo e ha incontrato suo padre durante un viaggio lo scorso settembre.