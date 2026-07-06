Disgelo tra Harry e Carlo, il principe sarà ospite del re a Buckingham Palace
Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dai figli, a differenza di quanto inizialmente pianificato, ma potrebbe essere raggiunto da loro in una successiva tappa a Birmingham
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Un segnale, importante, da parte del re Carlo che tende la mano al figlio Harry. Il principe ribelle, atteso il 7 luglio nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di re Carlo III, a Buckingham Palace. Lo ha reso noto un portavoce del duca di Sussex, trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020, precisando che Harry "ha accettato l'invito" di suo padre.
Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dai figli, a differenza di quanto inizialmente pianificato, ma potrebbe essere raggiunto da loro in una successiva tappa a Birmingham.
Meghan coi figli potrebbero raggiungerlo
Il principe Harry si recherà nel Regno Unito per promuovere gli Invictus Games, che si terranno a Birmingham il prossimo anno, e per partecipare a eventi di beneficenza. A quanto pare, durante la sua visita a Londra non sarà accompagnato dalla moglie Meghan e dai loro due figli, Archie e Lilibet, dopo che è stato confermato che alla famiglia non sarebbe stata fornita la scorta di polizia finanziata dai contribuenti.
È tuttavia possibile che si uniscano al principe Harry a Birmingham per promuovere gli Invictus Games nel corso della settimana. Non è chiaro se, in base al programma rivisto, avrà luogo un incontro tra re Carlo e i suoi due nipoti, di sette e cinque anni, che non vede di persona da quattro anni.
Durante la sua visita a Birmingham, il principe Harry dovrebbe recarsi all’ospedale pediatrico della città e al National Exhibition Centre di Birmingham, che ospiterà gli Invictus Games. Secondo alcune indiscrezioni, il viaggio avrebbe incluso anche una visita ad Althorp, nel Northampton, la tenuta di famiglia della madre del principe Harry, Diana. A quanto pare, era previsto che portasse la moglie e i figli alla tomba privata di sua madre.
Il problema della sicurezza
La lunga disputa del duca di Sussex con il governo britannico in materia di sicurezza risale alla sua decisione del 2020 di fare un passo indietro dal suo ruolo di membro di primo piano della famiglia reale e trasferirsi negli Stati Uniti con la famiglia. L’ultima volta che il duca e la duchessa di Sussex sono stati insieme nel Regno Unito è stato nel 2022, in occasione dei funerali della regina Elisabetta II. Da allora si è recato nel Paese da solo e ha incontrato suo padre durante un viaggio lo scorso settembre.