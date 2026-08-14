Da Slow Food a Buckingham Palace: la lettera a sorpresa di Re Carlo per Carlo Petrini

Non è una novità la passione di Re Carlo per il cibo. E quel messaggio è un modo personale per essere vicino alla famiglia del visionario delle Langhe dopo la sua morte. Il legame tra il sovrano britannico e il fondatore di Slow Food è iniziato nel 2004, quando Carlo III - prima ancora di sedere sul trono del Regno Unito - aveva presenziato alla prima edizione di Terra Madre a Torino e poi si era recato in visita all'Università di Pollenzo. Negli anni i due si erano poi incontrati in diverse circostanze, fino all'abbraccio a favore di telecamere in piazza a Ravenna durante la visita ufficiale in Italia del sovrano. "Conta di più l'abbraccio che ci siamo dati", aveva raccontato lo stesso Petrini, sottolineando la natura spontanea e fuori protocollo di quell'incontro.

