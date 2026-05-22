il lutto

Addio a Carlo Petrini, il visionario che ha cambiato il modo di parlare di cibo e sostenibilità

Il fondatore di Slow Food aveva 76 anni. Dalla sua visione è nata l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

22 Mag 2026 - 08:07
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È morto nella sera di giovedì 21 maggio nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti. "Dalla sua grande capacità di visione e dall'amore per il bene comune - ricorda Slow Food -, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità" sono nati anche Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004, e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (2004). È stato, inoltre, co-fondatore delle Comunità Laudato sì (2017), ispirate all'enciclica di Papa Francesco.

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