La cena era quasi pronta quando qualcosa, tra le foglie della lattuga, ha iniziato a muoversi. Non era un insetto né un pezzo di verdura rimasto attaccato alla confezione, ma una rana viva. È la scoperta fatta da un gruppo di coinquilini a Esperance, in Australia, dopo aver aperto una busta di insalata acquistata poche ore prima al supermercato. A notare l'animale è stato un ragazzo, che stava preparando bistecca e insalata per la cena. "C’è una rana nella lattuga" avrebbe detto agli altri ragazzi in cucina. Una frase accolta inizialmente con incredulità e qualche risata, fino a quando la confezione non è stata controllata da vicino: tra le foglie, nascosto nella plastica sigillata, c'era davvero un piccolo anfibio vivo.
La scena ha subito attirato i coinquilini, che hanno raccontato l'episodio ai media australiani. Dopo lo stupore iniziale, il gruppo ha deciso di trasformare quell'incontro improbabile in un momento quasi surreale: la rana è stata ribattezzata Greg e poi liberata vicino a una diga poco distante dalla casa, in una zona umida dove potesse sopravvivere. Per salutare il piccolo ospite inatteso, i ragazzi hanno persino fatto partire Crazy Frog, la celebre hit elettronica ispirata a un personaggio animato diventato virale nei primi anni Duemila.
La confezione di lattuga era stata acquistata in un supermercato di Esperance. Dopo la diffusione della notizia, la catena australiana ha parlato di caso isolato, spiegando di aver avviato controlli con i fornitori per chiarire come la rana sia finita all'interno della busta. L'azienda si è inoltre scusata con i clienti e ha sostituito il prodotto.