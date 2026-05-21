La cena era quasi pronta quando qualcosa, tra le foglie della lattuga, ha iniziato a muoversi. Non era un insetto né un pezzo di verdura rimasto attaccato alla confezione, ma una rana viva. È la scoperta fatta da un gruppo di coinquilini a Esperance, in Australia, dopo aver aperto una busta di insalata acquistata poche ore prima al supermercato. A notare l'animale è stato un ragazzo, che stava preparando bistecca e insalata per la cena. "C’è una rana nella lattuga" avrebbe detto agli altri ragazzi in cucina. Una frase accolta inizialmente con incredulità e qualche risata, fino a quando la confezione non è stata controllata da vicino: tra le foglie, nascosto nella plastica sigillata, c'era davvero un piccolo anfibio vivo.