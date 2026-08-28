Per le esequie, le decisioni saranno in mano alla famiglia: "Spetta a loro", ha spiegato alla radio K1 Nenad Vujic. "È certo che il generale Mladic riceverà tutti gli onori militari e di Stato che gli spettano". Sul decesso, il ministro serbo ha poi ammesso di avere più di un sospetto: "È legittimo sollevare la questione dell'umanità. Già dopo il primo referto medico avevamo ricevuto informazioni sulla necessità di cure palliative. Avevano persino sottolineato l'importanza che la famiglia si presentasse al più presto. Tutti i segnali indicavano che la fine era vicina". Secondo Vujić, la Serbia ha immediatamente richiesto il rilascio di Mladić per motivi umanitari: "Quando una persona si trova in una fase così avanzata della vita, lo scopo della punizione perde di significato".