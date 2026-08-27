Morte di Ratko Mladic, il misterioso suicidio della figlia a 23 anni: né messaggi, né testimoni

Un caso ancora avvolto nel mistero. È quello che riguarda Ana, la figlia di Ratko Mladic, morto oggi in carcere all'Aia nei Paesi Bassi, che nel lontano 25 marzo 1994 si tolse improvvisamente la vita. Un suicidio enigmatico, senza messaggi e senza testimoni, che ha dato luogo alle più svariate congetture, ma che nella vulgata comune si ritiene sia stata la conseguenza dello shock, della vergogna e del profondo dolore per le azioni del padre, ex comandante militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra.