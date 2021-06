Crimini di guerra, in appello confermato ergastolo per Ratko Mladic

Ansa

Il Tribunale dell'Aja ha confermato in appello la condanna all'ergastolo per Ratko Mladic, 79enne ex capo militare delle forze serbo-bosniache. Il generale è accusato di genocidio e crimini di guerra relativi al periodo del conflitto in Bosnia del 1992-1995. Mladic è considerato il "boia di Srebrenica", dove nel 1995 vennero uccisi circa 8mila bosniaci musulmani. La sentenza è definitiva, senza ulteriori possibilità di ricorsi.