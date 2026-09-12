Riad: "Oleodotto Est-Ovest colpito da droni provenienti dall'Iraq"

L'attività dell'oleodotto Est-Ovest dell'Arabia Saudita è stata temporaneamente sospesa "in via precauzionale"in seguito a diversi attacchi subiti nella giornata di giovedì 10 settembre nelle regioni di Riad e Medina. Lo ha reso noto il Ministero dell'Energia, aggiungendo che alcune persone sono rimaste ferite e hanno ricevuto assistenza medica. Team tecnici sono stati "immediatamente" attivati per mettere l'oleodotto in sicurezza, aggiunge il comunicato.