L'Idf fa saltare in aria il sistema tunnel di Hezbollah nel sud del Libano | Dopo raid Israele registrata scossa di terremoto di magnitudo 4.1

Gli Houthi hanno conquistato la strategica città portuale di Mocha e l'isola di Zuqar, sul Mar Rosso. Il gruppo ha messo quindi le mani sullo stretto di Bab El-Mandeb, una delle rotte mondiali più importanti per il trasporto di petrolio dal Golfo verso il Mediterraneo. Il controllo dello stretto, noto anche come "porta delle lacrime" rischia di allargare e aggravare il conflitto nella regione provocando danni per i consumatori a livello internazionale: i prezzi del Brent sono saliti del 5,01% a 106 dollari al barile, a causa dei timori per possibili interruzioni delle rotte di approvvigionamento. Il portavoce degli Houthi, Mohammed Abdulsalam, ha cercato di rassicurare i mercati dichiarando che la navigazione e il commercio internazionale nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandab rimangono sicuri e regolari, spiegando che le operazioni in corso sono di natura difensiva (contro la coalizione a guida saudita, ndr) e limitate agli obiettivi già annunciati in precedenza. Operazioni che, ha aggiunto, cesserebbero con la fine degli attacchi contro lo Yemen e la revoca del blocco imposto da Riad.