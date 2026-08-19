Gaza, rapporto dell'Idf su cinque "incidenti operativi": in tre casi su cinque l'Idf si assolve | Aperta indagine sull'uccisione della piccola Hind Rijab

Il secondo caso analizzato è quello della famiglia Hamada e dei medici che li stavano soccorrendo, uccisi il 29 gennaio a Gaza City mentre stavano tentando di evacuare la zona. La piccola Hind Rajab, che ha ispirato il docu-film The Voice of Hind Rajab presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, era riuscita a sopravvivere insieme alla cugina alla prima sparatoria, chiamando i soccorsi poco prima di perdere la vita. Ma proprio le ambulanze allertate erano successivamente state prese di mira dalle truppe, che avevano ucciso due paramedici con un colpo di artiglieria. In questo caso, l'esercito ha ritenuto opportuno "avviare un'indagine penale" nonostante la famiglia stesse evacuando in direzione opposta a quella indicata. Motivo per cui "non è possibile fornire ulteriori dettagli", nemmeno su cosa distinguerebbe questo "incidente" con gli altri presi in esame.