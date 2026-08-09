Israele respinge il piano del Board of Peace su Gaza, ma c'è l'ok di Hamas | Trump: "Sull'Iran mantengo un profilo basso"

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Iran: "È il momento migliore per raggiungere un accordo con gli Usa". Pezeshkian esorta a superare la fase di "né guerra né pace"
"Nel Paese c'è coesione, forza e unità e, per quanto ne so, l'Iran è considerato vittorioso e potente in questa guerra", ha dichiarato il presidente Pezeshkian ai media iraniani, aggiungendo di ritenere che ora sia il momento migliore per un accordo per porre fine al conflitto che va avanti dal 28 febbraio. Gli Houthi intanto hanno dichiarato di aver "attaccato forze saudite nel porto yemenita di al-Makha" mentre i media libanesi segnalano nuovi bombardamenti israeliani nel sud del Paese. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha rifiutato il piano americano su Gaza: "No a ritiro truppe Idf, non ci sarà uno Stato palestinese finché sarò premier".
Gli F16 del North American Aerospace Defense Command (Norad) ha intercettato due aerei civili che avevano violato le restrizioni temporanee allo spazio aereo sopra Bedminster, il golf club di Donald Trump in New Jersey. "Tutti i velivoli sono stati scortati in sicurezza fuori dall'area", ha precisato il Norad sul suo account X.
Gli Houthi yemeniti, allineati con l'Iran, hanno ripreso gli attacchi in serata contro la città portuale di Mocha, sul Mar Rosso. Lo ha dichiarato un portavoce militare dello Yemen, scrive la Reuters sul suo sito. Le immagini trasmesse dalla televisione Al Masirah, affiliata agli Houthi, hanno mostrato il lancio di diversi missili balistici e droni, che, secondo il portavoce militare Yahya Saree avevano come obiettivo le truppe e depositi di armi saudite. L'esercito yemenita, da parte sua, ha dichiarato su X che le difese aeree stavano intercettando diversi droni, aggiungendo che gli attacchi degli Houthi avevano preso di mira i quartieri residenziali di Mocha.
Donald Trump sta mantenendo "un profilo basso sull'Iran". Lo ha detto lo stesso presidente americano in una breve intervista telefonica ad Axios dopo due giorni di silenzio. "Stiamo conducendo solo una sorta di trattativa parziale con loro. Ci limitiamo a osservare l'Iran, alle prese con un'inflazione galoppante e con la mancanza di fondi", ha aggiunto il tycoon ribadendo che Teheran "versa in condizioni pessime" dal punto di vista economico e non dispone del denaro necessario per pagare i soldati.
Hamas "riafferma il suo impegno ad agire seriamente e responsabilmente per attuare" il piano in 15 punti sulla Striscia di Gaza avallato dagli Usa in seno al cosiddetto Board of Peace: piano già accettato dall'organizzazione islamico-radicale palestinese e respinto invece oggi dal premier israeliano Benyamn Netanyahu. Lo ha detto un suo dirigente alla Bbc, ribadendo peraltro la sollecitazione ai "mediatori" affinché assicurino "che tutte le parti si attengano a quanto è stato concordato".
L'Idf, l'esercito israeliano, ha affermato di aver demolito un tunnel di Hezbollah nel Libano meridionale. Le forze di difesa israeliane hanno fatto sapere che le truppe impegnate nel blitz hanno anche rinvenuto nel nascondiglio numerose armi, tra cui fucili d'assalto, lanciamissili anticarro e razzi.
L'Iran intende diffondere a breve un video della Guida Suprema Mojtaba Khamenei, che lo ritrae in pubblico e durante incontri con i comandanti militari: lo afferma un vicecomandante dei Basij, la forza paramilitare volontaria iraniana subordinata al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Le dichiarazioni di Qasem Qoraishi sono state riportate da Mizan, l'agenzia di stampa ufficiale della magistratura iraniana, riferiscono i media panarabi.
La Siria ha annunciato oggi di aver firmato un memorandum d'intesa con Mosca sul destino delle basi militari russe rimasto in forse dopo la caduta a Damasco del precedente governo Assad. Lo riporta l'agenzia siriana Sana, citando il ministero degli Esteri. Le due basi di Hmeimim, a Latakia, e di Tartus, aerea la prima e navale la seconda, restano operative ma vengono convertite "in centri militari congiunti di riabilitazione e di addestramento, nel quadro di nuovi accordi di tutela degli interessi reciproci" definiti dai due ministeri in relazione alla presenza russa in Medio Oriente e sul Mediterraneo.
Gli Stati Uniti devono fare pressione su Israele affinché accetti la prossima fase del piano per Gaza. Così un funzionario di Hamas all'Afp ha risposto al no del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu all'accordo sostenuto dagli Usa. "Ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu e sul suo governo affinché rispettino la tabella di marcia e non ostacolino il processo per ragioni politiche ed elettorali interne".
L'Ayatollah Mojtaba Khamenei ha incontrato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. I due, riporta l'emittente statale Press Tv, "hanno discusso a lungo delle sfide che il Paese deve affrontare, tra cui le esigenze di sostentamento della popolazione, la terza guerra di aggressione in corso, le prospettive future, gli sviluppi militari e la collaborazione economica con i partner stranieri". L'incontro, secondo i media della Repubblica islamica, sarebbe recente e si sarebbe tenuto "in occasione dell'inizio del terzo anno di mandato di quest'ultimo", ovvero il presidente Pezeshkian, che si è insediato il 28 luglio del 2024. Khamenei non appare in pubblico dall'attacco israelo-americano in cui è stato ucciso il padre, la guida suprema Ali Khamenei, e lui stesso - secondo voci - sarebbe rimasto ferito. Non si conoscono le reali condizioni della guida suprema iraniana.
Israele respinge il documento in 15 punti elaborato dal "Board of Peace" voluto dal presidente Usa Donald Trump. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Tel Aviv non ritirerà le proprie forze dalla Striscia di Gaza senza un effettivo disarmo di Hamas. E ha messo in chiaro che non ci sarà uno Stato della Palestina. "Finché sarò primo ministro, non ci sarà alcuno Stato palestinese, né a Gaza né in Cisgiordania. Né 'Fatahstan' né 'Hamastan", ha poi aggiunto in una riunione di gabinetto. "E riguardo ad alcune questioni specifiche di cui si parla sui media negli ultimi giorni, voglio essere molto chiaro. Israele respinge il documento dei quindici punti. Ho sentito dire: 'Non l'avete detto', 'L'abbiamo detto'. Ebbene, lo ripeto ancora una volta: Israele respinge il documento dei quindici punti. Le Forze di difesa israeliane (Idf) non effettueranno alcun ritiro finché Hamas non sarà disarmata e privata delle sue armi". "E quando parlo di disarmo di Hamas, intendo armi pesanti, armi leggere, tutte le armi. E stiamo parlando di un vero disarmo, non di un finto disarmo". Netanyahu ha anche affermato che l'argomento è in discussione con i funzionari statunitensi.
Il patto militare firmato questa settimana dal Pakistan - unico Paese a maggioranza islamica al mondo dotato di un arsenale nucleare - con la Turchia e l'Arabia Saudita s'inserisce in un contesto in cui Israele "rappresenta una minaccia per tutto il mondo musulmano". Lo ha ha affermato il ministro della Difesa pachistano, Khawaja Asif, in un'intervista a un giornale locale ripresa nel weekend da vari media arabi e internazionali. Asif ha evocato la necessità che i Paesi musulmani diano vita a "un fronte militare unito" contro questa minaccia, non senza additare Israele come "uno Stato illegittimo, prodotto dalla Dichiarazione Balfour" del 1919, e accusarlo di "minacciare ciascuno dei Paesi della regione". Ha inoltre escluso che le prossime elezioni israeliane e l'eventuale uscita di scena di Benyamin Netanyahu possano cambiare alcunché: "Non importa chi va al potere a Gerusalemme, che diventi premier magari Naftali Bennet o qualcun altro, le differenze saranno solo marginali, poiché la loro attitudine contro i Palestinesi e la loro mentalità anti-islamica non sparirà". Secondo il ministro della Difesa del Pakistan, Paese che unisce una forte alleanza con la Cina a legami storici con l'Occidente, l'obiettivo dello Stato ebraico resta quello di provare a "mettere i Paesi musulmani l'uno contro l'altro", mentre "il mondo islamico deve restare unito fino a che la questione palestinese non sarà definitivamente risolta".
Teheran non è attualmente impegnata in negoziati con Washington, ma le due parti continuano a scambiarsi messaggi attraverso intermediari. Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, precisando lo stato dei contatti tra Iran e Stati uniti. "Al momento non siamo impegnati in negoziati con gli Stati uniti, ma vengono scambiati messaggi attraverso intermediari", ha dichiarato Araghchi, citato dall'emittente iraniana Press TV.
Almeno dieci persone sono rimaste ferite a seguito di un incendio scoppiato in una fabbrica di accendini a sud-ovest di Teheran. Lo riporta l'emittente iraniana Press Tv.
Il Pentagono sta facendo pressione sull'industria della difesa statunitense affinché acceleri la produzione di armamenti, nel tentativo di ricostituire le scorte di munizioni, comprese quelle esaurite durante l'attuale guerra con l'Iran. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato che il Dipartimento della Difesa è fortemente impegnato ad aumentare l'acquisizione di munizioni, così da garantire "le armi di cui i nostri combattenti hanno bisogno, al ritmo imposto dalla minaccia". Ha confermato che nell'ultima settimana il dipartimento ha lavorato per accelerare significativamente il processo, sottolineando però che si tratta di una parte di un più ampio programma di modernizzazione avviato prima del conflitto, che dura ormai da cinque mesi.
Secondo quanto riportato da Yemen Today gli Houthi hanno preso di mira con missili e droni il porto yemenita di al-Makha, sul Mar Rosso, nel sud-ovest del Paese, controllato dal governo riconosciuto a livello internazionale. Il direttore del porto, citato da Yemen Today, ha affermato che diversi missili avevano preso di mira aree civili all'interno della struttura.
Proseguono le incursioni delle forze israeliane nella campagna di Quneitra, nel sud-ovest della Siria. Lo riferisce Al Jazeera che cita Syria Tv. Due carri armati e tre veicoli militari hanno attraversato il confine con la zona di Samadaniyah nelle prime ore di oggi, pattugliando l'area prima di ritirarsi circa un'ora dopo verso una base israeliana, ha riferito l'emittente. Incursioni simili sono state segnalate nei giorni scorsi vicino ad Ain Ziwan, Rafid e al bacino di Yarmouk. Le truppe israeliane hanno spianato terreni agricoli e pascoli con i bulldozer e hanno brevemente interrotto una strada nella zona, aggiunge la tv, riferendo che le reti idriche e fognarie e i ponti sul Wadi al-Ruqqad sono stati danneggiati da veicoli pesanti. Citando un funzionario locale, la tv afferma che Israele ha descritto le bonificazioni come una misura di sicurezza precauzionale contro la possibile presenza di esplosivi piazzati da Hezbollah o dall'Iran, sebbene i residenti abbiano affermato che non vi fosse alcuna presenza di tali combattenti.
Israele si starebbe preparando alla possibilità di condurre attacchi unilaterali contro l'Iran senza l'ausilio degli Stati Uniti. Lo riportano l'emittente israeliana Channel 13. Secondo quanto riportato, l'esercito israeliano continua i preparativi per potenziali attacchi unilaterali, in un momento in cui gli Stati Uniti cercano una "via d'uscita" diplomatica per porre fine alla guerra con l'Iran.
"I colloqui con l'Oman sono incentrati sulla gestione di Hormuz, sull'introduzione di nuove rotte e siamo alla fase finale, potremmo raggiungere un accordo ma ciò non significa che il traffico nello Stretto sarà aperto, perché prima gli Usa devono accettare le nostre condizioni": lo ha ribadito il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, confermando che allo stato attuale non c'è un dialogo diretto con Washington.
Teheran non è attualmente impegnata in negoziati con Washington, ma le due parti continuano a scambiarsi messaggi attraverso intermediari. Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, precisando lo stato dei contatti tra Iran e Stati uniti. "Al momento non siamo impegnati in negoziati con gli Stati uniti, ma vengono scambiati messaggi attraverso intermediari", ha dichiarato Araghchi, citato dall'emittente iraniana Press TV. Le dichiarazioni del ministro arrivano dopo che ieri il vicepresidente statunitense JD Vance aveva affermato che negli ultimi giorni gli Stati uniti hanno compiuto "alcuni" progressi nei negoziati con l'Iran.
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L'agenzia di stampa iraniana Mehr ha diffuso un video inedito che mostra la Guida Suprema della Repubblica islamica, Mojtaba Khamenei, durante quella che sembra essere una lezione di studi religiosi. Il filmato - pubblicato dopo che nei giorni scorsi i media di opposizione avevano riferito che Khamenei verserebbe in condizioni estremamente critiche - non riporta tuttavia né il luogo né alcuna data. Pertanto, non è possibile accertare quando è stato effettivamente registrato.
Le autorità irachene hanno arrestato nella provincia di Babil una cellula legata a figure iraniane, che si stava preparando a compiere attacchi al di fuori del Paese. Lo ha riferito l'emittente panaraba Al Arabiya citando fonti irachene, secondo cui la cellula comprendeva tre persone appartenenti a milizie di Babil. Il portavoce del governo iracheno, Haider al Aboudi, ha dichiarato che le forze antiterrorismo e l'intelligence irachena hanno smantellato con successo una rete armata che stava pianificando attacchi con droni contro obiettivi designati.
Il gruppo ribelle Houthi, ha rivendicato un attacco con drone che ha colpito nelle scorse ore una raffineria a Jizan, in Arabia Saudita, di proprietà della Saudi Aramco, compagnia petrolifera del Regno. In un comunicato citato dall'emittente Al Masirah, hanno riferito che il "preciso" attacco è stato lanciato "in risposta alla violazione dello spazio aereo dei governatorati di Saada e Hajjah da parte di droni sauditi nemici". Il ministero dell'Energia saudita aveva precedentemente riferito che un incendio scoppiato nella raffineria di Jizan era stato domato. Non sono stati registrati feriti. La raffineria colpita si trova sul Mar Rosso, nell'Arabia Saudita meridionale, vicino al confine con lo Yemen, e lavora 400.000 barili di petrolio greggio al giorno.
"È certo e inevitabile che l'Arabia Saudita sarà costretta a lasciare lo Yemen e a pagare un risarcimento per ogni pietra che ha distrutto nello Yemen, a revocare il suo blocco, a ritirare le sue forze dai porti e dagli aeroporti, a trarre una lezione e a riconoscere i propri limiti". È quanto afferma Mohammed Al-Farh, membro dell'ufficio politico degli Houthi, riportato dall'agenzia iraniana Mehr. "L'Arabia Saudita spreca tempo e fa sfuggire le opportunità, ed è immersa nell'illusione che il mondo interverrà per difendere le sue politiche insensate e le sue illusioni fallite. Alcuni paesi potrebbero accontentarvi con dichiarazioni e condanne, o dichiarare un'alleanza formale con voi".
Il ministero dell'Energia dell'Arabia Saudita, citato dall'agenzia iraniana Mehr, ha confermato che un incendio si è verificato in una delle strutture appartenenti alla raffineria di Aramco a Jizan. Il ministero non ha fornito ulteriori dettagli sull'incendio, ma ha sottolineato che l'incidente non ha causato vittime.
"Nel Paese c'è coesione, forza e unità e, per quanto ne so, l'Iran è considerato vittorioso e potente in questa guerra", ha dichiarato il presidente ai media iraniani, aggiungendo di ritenere che ora sia il momento migliore per un accordo per porre fine al conflitto che va avanti dal 28 febbraio. Pezeshkian ha anche affermato che l'Iran e Washington avrebbero dovuto istituire un canale per affrontare le violazioni del cessate il fuoco. "In ogni caso, le violazioni si verificano in ogni memorandum d'intesa. In linea di principio, si sarebbe dovuto formare un gruppo di lavoro per affrontare le violazioni già allora, piuttosto che per combattere", ha affermato. "Dobbiamo valutare ora come risolverle, se una soluzione è possibile, e su questo si sta lavorando nei negoziati con l'Oman. Con l'aiuto di Dio, raggiungeremo un punto in cui potremo uscire da questa fase di 'né guerra né pace'", ha aggiunto.
Un drone israeliano che sorvolava lo spazio aereo delle alture di Ali Taher, ad Al-Dabsha, diretto verso Doha Kfar Remman, un centro abitato del Libano meridionale vicino a Nabatieh, ha subito un guasto tecnico ed è precipitato vicino all'abitazione di una famiglia. Due persone, una donna e suo figlio, sono rimaste leggermente ferite. Lo riferisce il corrispondente dell'agenzia di stampa libanese Nna.
"Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo Stretto di Hormuz non sarà riaperto. Il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale non si tirerà mai indietro; né in guerra né nei negoziati". Lo ha detto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran Mohammad Baqer Zolqadr, in una dichiarazione diffusa dai media nazionali e sui social. "Correzione del comportamento - spiega l'alto funzionario di Teheran - significa: L'Iran non deve mai essere minacciato con alcun linguaggio e non si deve insultare ciò che è sacro per questa nazione. Porre fine per sempre alla guerra e all'aggressione contro l'Iran e i suoi alleati in Libano, Palestina, Yemen e Iraq. Rimuovere il blocco navale strategico e ritirare le proprie forze militari (marittime e aeree) dai dintorni dell'Iran. Risarcire e ridurre i danni delle due guerre di aggressione e imposte contro l'Iran.