Israele respinge il piano del Board of Peace su Gaza, ma c'è l'ok di Hamas | Trump: "Sull'Iran mantengo un profilo basso"

Israele respinge il documento in 15 punti elaborato dal "Board of Peace" voluto dal presidente Usa Donald Trump. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Tel Aviv non ritirerà le proprie forze dalla Striscia di Gaza senza un effettivo disarmo di Hamas. E ha messo in chiaro che non ci sarà uno Stato della Palestina. "Finché sarò primo ministro, non ci sarà alcuno Stato palestinese, né a Gaza né in Cisgiordania. Né 'Fatahstan' né 'Hamastan", ha poi aggiunto in una riunione di gabinetto. "E riguardo ad alcune questioni specifiche di cui si parla sui media negli ultimi giorni, voglio essere molto chiaro. Israele respinge il documento dei quindici punti. Ho sentito dire: 'Non l'avete detto', 'L'abbiamo detto'. Ebbene, lo ripeto ancora una volta: Israele respinge il documento dei quindici punti. Le Forze di difesa israeliane (Idf) non effettueranno alcun ritiro finché Hamas non sarà disarmata e privata delle sue armi". "E quando parlo di disarmo di Hamas, intendo armi pesanti, armi leggere, tutte le armi. E stiamo parlando di un vero disarmo, non di un finto disarmo". Netanyahu ha anche affermato che l'argomento è in discussione con i funzionari statunitensi.

