La notizia - non confermata - delle "gravissime condizioni" in cui verserebbe l'ayatollah Mojtaba Khamenei non giunge come un fulmine a ciel sereno. Dal raid sul compound a Teheran, in cui ha perso la vita il padre e suo predecessore Ali Khamenei, la Guida suprema dell'Iran non ha mai mostrato il suo volto in pubblico. Per mesi sono circolate solo voci di corridoio e bisbigli: c'erano quelli convinti di averlo visto mascherato alle esequie pubbliche del padre, quelli che fosse stato ferito in maniera così grave da non poter nemmeno parlare. Ma c'è anche chi è convinto che quei messaggi scritti e affidati alle televisioni di Stato, unico modo finora adottato da Mojtaba per parlare al suo popolo, siano in realtà opera di altri, forse dei pasdaran. Se davvero, come ha anticipato in esclusiva IranWire, l'ayatollah fosse sul letto di morte, si aprirebbe una seconda battaglia politica nei palazzi di Teheran. Chi sono i possibili candidati a prendere il suo posto? E la morte di Khamenei potrebbe cambiare gli equilibri interni?