Iran, è giallo sull'uomo col volto oscurato ai funerali di Khamenei | L'ipotesi sui social: "Forse è Mojtaba"

Una figura dal volto oscurato in una fila di uomini accuratamente selezionati per guidare la preghiera funebre per Ali Khamenei ha scatenato un putiferio sui social media, con gli utenti che hanno ipotizzato che il nuovo leader supremo, Mojtaba Khamenei, si fosse nascosto tra i presenti per partecipare al funerale del padre a Mashhad. Secondo la Cnn, ad alimentare il dibattito sono state le immagini di un uomo con un berretto da baseball nero e quella che sembra essere una grande maschera che gli copre il volto, come mostrano le immagini diffuse dall'emittente statale.