Iran, media: "Guida Suprema Mojtaba Khamenei potrebbe essere sul letto di morte"

La Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei non ha incontrato alcun membro del governo iraniano dagli attacchi americo-israeliani che hanno ucciso il padre, Ali Khamenei, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa indipendente IranWire, vicina all'opposizione, che cita due fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente Masoud Pezeshkian. Le fonti affermano che "circolano ampiamente ai più alti livelli del regime voci secondo cui si troverebbe in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro". "Non ci sorprenderemmo se presto venissimo a conoscenza della sua morte", avrebbe dichiarato una delle fonti. Mojtaba Khamenei non ha fatto alcuna apparizione pubblica da quando è diventato Guida Suprema e non sono state trasmesse registrazioni di suoi discorsi, ma solo dichiarazioni scritte a lui attribuite dai media statali. Secondo alcune fonti, sarebbe rimasto ferito e forse sfigurato durante l'attentato in cui ha perso la vita suo padre, e da allora si è nascosto, comunicando con altri alti responsabili del regime attraverso una rete di intermediari. Lo stesso Pezeshkian ha dichiarato in un'intervista trasmessa mercoledì dalla televisione di Stato che al momento i contatti con Khamenei sono "molto difficili".