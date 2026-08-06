Almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025. Ciò equivale a una media di un bambino al giorno, nonostante l'accordo per la sospensione delle operazioni militari e il pieno accesso degli aiuti umanitari e dei soccorsi risalga a quasi dieci mesi fa. "Un cessate il fuoco che comporta la morte di un bambino in media ogni singolo giorno sta deludendo i bambini", ha dichiarato Edouard Beigbeder, direttore regionale dell'Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa. "Con altre centinaia di bambini feriti, molti dei quali gravemente, i bambini di Gaza stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa". Le famiglie sono ora ammassate in circa un terzo della Striscia di Gaza, rifugiandosi in condizioni insicure tra edifici distrutti, macerie e rifiuti solidi accumulati. In tutta la Striscia, i bambini continuano a subire malnutrizione acuta, malattie, acqua non potabile e sistemi igienico-sanitari danneggiati. "Gli annunci fatti negli ultimi giorni hanno delineato una tabella di marcia per la prossima fase del cessate il fuoco, comprese le misure volte a porre fine alle ostilità e a potenziare gli aiuti umanitari. Cio' offre una nuova speranza e l'opportunità di porre finalmente fine all'uccisione dei bambini", ha affermato Beigbeder. "Per i bambini di Gaza, la prova è semplice. Le uccisioni cesseranno? Gli aiuti li raggiungeranno in misura adeguata? Gli ospedali riapriranno e l'acqua tornerà a scorrere? I bambini torneranno a scuola in sicurezza a settembre? I bambini hanno già sentito promesse in passato. Questa volta, gli accordi devono tradursi in azioni concrete". L'Unicef esorta tutte le parti a rispettare gli obblighi previsti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e quello relativo ai diritti umani. E' necessario proteggere i bambini, garantire loro l'accesso a beni e servizi essenziali, tra cui assistenza sanitaria, istruzione, acqua potabile e cibo, nonché consentire e agevolare un accesso umanitario sicuro, rapido e senza ostacoli ai bambini bisognosi.