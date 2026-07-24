Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la tredicesima notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi un "precedente esplosivo".