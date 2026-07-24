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Esercito Usa: "Avviato un nuovo ciclo di attacchi all'Iran" | Araghchi: "Confisca beni di altra nazione? Precedente esplosivo"

24 Lug 2026 - 06:19
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Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la tredicesima notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi un "precedente esplosivo".

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Le forze americane "hanno avviato oggi, alle 18:45" di Washington (le 00:45 di venerdì in Italia), un'altra notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani". Lo riferisce il Comando militare centrale delle Forze Usa (Centcom), in un post su X. Si tratta, si legge ancora, "della tredicesima notte consecutiva di raid, finalizzati a chiamare l'Iran alle proprie responsabilità e a ridurre le minacce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica al traffico marittimo commerciale".

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