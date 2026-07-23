Usa, caso Air Force One: il governo ritira i mandati di comparizione contro i giornalisti

Il giudice Subramanian ha dichiarato che, qualora il dipartimento avesse tirato dritto, avrebbe accolto la richiesta del quotidiano di annullare le notifiche, poiché le leggi e i regolamenti relativi alle citazioni rivolte ai giornalisti stabiliscono che esse debbano essere utilizzate solo come ultima risorsa nel corso di un'indagine. "Le citazioni sono l'ultimo passo, non il primo, ma l'ultimo passo", ha affermato il giudice, richiamando le norme volte a tutelare il primo emendamento della Costituzione. Il magistrato ha sottolineato come le azioni del governo avessero "capovolto completamente" il significato della legge e dei regolamenti.