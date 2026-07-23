Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran: "Colpiti obiettivi americani"

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Dodicesima notte consecutiva di attacchi Usa contro l'Iran. "Colpiti obiettivi militari", afferma il Comando Centrale (Centcom) americano, al termine delle operazioni. Teheran sarebbe stata colpita in tre punti. Secondo Axios, gli Usa "sono tornati a usare il super-bombardiere B-1". Tre petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello Stretto di Hormuz sono state fermate dai pasdaran.
Gli Stati Uniti hanno completato un'altra serie di attacchi contro l'Iran per la dodicesima notte consecutiva. È quanto afferma il Comando Centrale (Centcom), aggiungendo che "le forze statunitensi hanno colpito obiettivi militari iraniani, tra cui risorse navali, strutture di stoccaggio di missili e droni, siti di sorveglianza costiera e sistemi di difesa aerea". Secondo il Centcom, "gli attacchi riducono ulteriormente la capacità dell'Iran di attaccare marittimi civili e navi commerciali".