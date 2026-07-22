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Il Comando centrale degli Stati Uniti ha fatto sapere di aver portato a termine con successo l'undicesima serata consecutiva di attacchi contro l'Iran. "Le forze del Centcom hanno preso di mira centri operativi militari, risorse navali, hangar per aerei, strutture di stoccaggio dei droni e infrastrutture logistiche militari, al fine di indebolire ulteriormente la capacità dell'Iran di minacciare la navigazione commerciale nello Stretto di Hormuz", si legge in una nota. "Nonostante l'aggressione iraniana, lo Stretto di Hormuz rimane aperto al transito delle navi mercantili", conclude la nota, "dall'inizio di maggio, le forze del Centcom hanno contribuito a facilitare il transito di circa 900 navi mercantili e 450 milioni di barili di petrolio greggio".
Nel frattempo il segretario di Stato Usa Rubio sottolinea come gli americani siano disponibili a una soluzione negoziata con l'Iran, ma agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati se Teheran non mostrerà serietà nei colloqui. "Se sono seri, noi siamo seri. Se non lo sono, faremo ciò che è necessario per proteggere i nostri interessi e quelli dei nostri alleati", ha puntualizzato.