Il capo del Pentagono Hegseth: "La guerra in Iran ci è costata 37,5 miliardi"

Finora la guerra all'Iran è costata 37,5 miliardi di dollari. Sono le cifre rese note dal capo del Pentagono Pete Hegseth, in aumento del 30% rispetto alla precedente stima di 29 miliardi. Nella sua prima audizione da maggio, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti si è presentato in Senato per chiedere 87 miliardi di dollari di nuove risorse per il suo Dipartimento. Servono con "urgenza", ha osservato Hegseth spiegando che va approvato anche il budget da 1.500 miliardi chiesto dalla Casa Bianca per il Pentagono.