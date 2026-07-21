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Iran, colpiti target Usa in Bahrein e Kuwait | Il Centcom contrattacca | Axios: "Mediatori iraniani spingono per una tregua, ma Trump valuta una guerra totale"
Il Pentagono fa la conta dei suoi militari feriti rende noto che, dal 7 luglio scorso, sono quasi 100 i soldati americani che hanno riportato lesioni a seguito degli scontri con Teheran
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Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrein. "Le forze di terra dell'esercito iraniano hanno preso di mira con missili terra-terra i sistemi missilistici Himars dell'esercito terrorista statunitense di stanza nella base di Arifijan, in Kuwait", ha reso noto l'agenzia di Stato, Irna, citando fonti ufficiali dell'esercito. Di tutta risposta, il Comando Centrale degli Stati Uniti - Centcom - ha affermato di aver colpito centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio di missili, droni e sistemi di difesa aerea. Nel frattempo, una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile di origine non identificata mentre stava transitando nei pressi dello Stretto di Hormuz. Il Pentagono fa la conta dei suoi militari feriti e ha reso noto che, dal 7 luglio scorso, sono quasi 100 i soldati americani che hanno riportato lesioni a seguito degli scontri con Teheran. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua mentre Trump starebbe valutando una guerra totale.
Nel corso di un attacco coordinato contro la base di Ahmed Al-Jaber in Kuwait, l'IRGC - Corpo delle guardie della rivoluzione islamica - è riuscito a distruggere diverse risorse militari statunitensi, tra cui un radar di allerta precoce, un radar di difesa missilistica, un radar di sorveglianza FPS-117, una batteria di difesa aerea Patriot e l'infrastruttura di comunicazioni satellitari a supporto della rete di difesa aerea. Una batteria di difesa aerea statunitense e un'installazione radar a Muharraq, in Bahrein, sono state completamente distrutte e rese inoperative. Lo scrive l'Irna (Islamic Republic News Agency), agenzia di stampa ufficiale della Repubblica Islamica dell'Iran, che riporta: "I funzionari hanno indicato che, a seguito di questa operazione di neutralizzazione dei radar, il nemico dovrà prepararsi a ondate ancora più decisive e devastanti di attacchi con droni e missili".
I mediatori iraniani spingono per un nuovo cessate il fuoco mentre Trump valuta la guerra totale. Secondo Axios, il presidente Usa si sta avvicinando al bivio finale sull'Iran con funzionari Usa e israeliani che prevedono solo due possibili scenari: perseguire una nuova tregua di 10 giorni per riaprire lo Stretto di Hormuz oppure lanciare una massiccia campagna militare congiunta con Israele per costringere Teheran alla capitolazione. Trump non ha ancora sciolto la riserva, ma i funzionari ritengono i prossimi giorni decisivi per stabilire quale strada prevarrà, lasciando poco spazio al logorante e conflitto che paralizza il Golfo.