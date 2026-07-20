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Usa lanciano nuova ondata di attacchi contro l'Iran | Trump: "Colpiti duramente in onore dei soldati caduti"
Come dichiarato dal Comando centrale americano, "sono stati presi di mira centri di comando militari, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera"
© Afp
Nona notte consecutiva di attacchi degli Usa in Iran. Il Comando centrale, tramite il proprio account X, ha annunciato di aver avviato alle 19 locali (l'1 di questa notte in Italia) "una nuova ondata di attacchi per ridurre le capacità militari iraniane impiegate". Mentre il presidente Trump ha specificato che questo nuovo raid è "in onore ai soldati caduti", vittime dell'attacco iraniano in Giordania. Tensione anche nello Stretto di Hormuz dove lo United Kingdom Maritime Trade Operations Centre (Ukmto) ha riferito che una imbarcazione è andata a fuoco, la causa dell'incendio non sarebbe ancora verificata.
I Guardiani della rivoluzione iraniani hanno annunciato di aver intercettato due petroliere che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz "senza l'autorizzazione" di Teheran. Lo riportano la tv di Stato e l'agenzia Tasnim. "Due petroliere non autorizzate che tentavano di entrare e uscire in quella che viene descritta come la pericolosa rotta meridionale dello Stretto di Hormuz - spiega un comunicato dei pasdaran - sono esplose e sono state fermate". Sempre i Guardiani hanno poi aggiunto di aver preso di mira aerei dell'esercito americano sull'aeroporto di Aqaba, in Giordania "causando gravi danni a diversi velivoli".
Il Centcom statunitense ha annunciato di aver "completato con successo" la nuova ondata di attacchi, per la nona notte consecutiva, contro l'Iran. "Sono stati presi di mira i centri di comando militari iraniani, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione - si legge nella nota diffusa su X - al fine di ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di attaccare le navi commerciali e i marittimi civili in transito nello Stretto di Hormuz".
Un'imbarcazione è a fuoco nello Stretto di Hormuz. Lo ha annunciato lo United Kingdom Maritime Trade Operations (Ukmto) Centre su X. Secondo quanto riferito dal bollettino, l'incidente sarebbe in corso a 8 miglia nordovest di Kumzar, in Oman. "La causa dell'incendio - scrive l'agenzia - non è stata ancora verificata".
"Questa sera abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti di ritorno a Washington. "Sono due, forse tre", ha detto il presidente riferendosi alle vittime dell'attacco iraniano in Giordania.
"Il Centcom ha avviato oggi, alle 19:00 (l'1 di lunedì in Italia), una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, per la nona notte consecutiva. Tali attacchi continueranno a ridurre le capacità militari iraniane impiegate per colpire navi commerciali e marittimi civili in transito nello stretto di Hormuz". Lo annuncia su X il Comando centrale americano.