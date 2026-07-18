"Netanyahu è un criminale di guerra - ha proseguito Mamdani - che è stato accusato dalla Corte Penale Internazionale. E questa è un'opinione che molti condividono a causa delle sue azioni nel corso degli ultimi anni", ha aggiunto il sindaco di New York, ammettendo comunque di non avere certezze in merito alla sua autorità legale di ordinare al Dipartimento di Polizia di New York di trattenere un leader straniero.