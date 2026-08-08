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Guerra in Iran, Usa fiduciosi: "Ci aspettiamo accordo a breve su Hormuz"

Un funzionario statunitense ha affermato che sono stati compiuti progressi nei colloqui tra Iran e Oman volti alla riapertura completa dello Stretto

08 Ago 2026 - 14:40
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© Afp

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Difficile individuare a che punto siano Iran e Usa per l'accordo sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. "Ci aspettiamo un accordo a breve", ha dichiarato in un comunicato un funzionario statunitense. Intanto, però, una nave degli Emirati Arabi Uniti è stata colpita da un missile. E da teheran, i pasdaran insistono con la loro linea dura: "Lo stretto riaprirà solo dopo che gli usa accettano le condizioni iraniane".

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Da parte sua, il presidente americano Donald Trump ha affermato che un accordo è imminente, tanto da aver annullato un importante attacco militare contro siti energetici iraniani. Intanto proseguono le operazioni militari nel Mar Rosso: il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato che l'esercito ha condotto alcune azioni contro le attrezzature degli Houthi su diversi fronti. 

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