Guerra in Iran, Usa fiduciosi: "Ci aspettiamo accordo a breve su Hormuz"

Difficile individuare a che punto siano Iran e Usa per l'accordo sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. "Ci aspettiamo un accordo a breve", ha dichiarato in un comunicato un funzionario statunitense. Intanto, però, una nave degli Emirati Arabi Uniti è stata colpita da un missile. E da teheran, i pasdaran insistono con la loro linea dura: "Lo stretto riaprirà solo dopo che gli usa accettano le condizioni iraniane".