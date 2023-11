Israele, Biden: "Col cessate il fuoco Hamas si riorganizza" | Netanyahu: "Tutti i fondamentalisti di Gaza sono morti che camminano"

La soluzione dei due Stati è "l'unica strada per assicurare la sicurezza nel lungo termine per gli israeliani e i palestinesi. Anche se ora sembra un futuro più lontano che mai, questa crisi la rende un imperativo più che mai". Lo afferma Joe Biden in un editoriale sul Washington Post, convinto che bisogna iniziare a lavorare ora per centrare l'obiettivo Il presidente quindi delinea alcuni dei principi di base. "Gaza non deve mai più essere usata come piattaforma per il terrorismo".