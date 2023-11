"Effetto 7 ottobre": in Israele è boom del porto d'armi

Nello Stato ebraico vengono rilasciati ogni giorno in media 1.700 permessi: l'anno scorso la media era di "soli" 94. In oltre 18mila hanno già ottenuto la licenza e superato l'esame di abilitazione dopo un corso di quattro ore e mezzo.

Il piano israeliano sulle armi ai cittadini

Per il ministro per la Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, leader del partito di estrema destra "Potere ebraico" e residente in un insediamento della Cisgiordania, "queste armi salvano vite umane". In realtà il suo progetto di distribuire armi ai cittadini era stato elaborato già all'inizio del 2023. "Occorre accrescere la sicurezza personale dei cittadini", ha ripetuto spesso Gvir, riferendosi sia al diffondersi del crimine, in particolare in Galilea e nel Negev, sia al rischio che in periodi di grave polarizzazione politica nelle città israeliane a popolazione mista ebraica e araba si verifichino manifestazioni di violenza, come quelle del maggio 2021. "Queste armi - ha assicurato quindi Gvir - non vengono comunque a sostituire la polizia. Ma poiché non possiamo dislocare un agente in ogni angolo di strada, si tratta di una operazione necessaria. Noi ci armiamo, e così salviamo il prossimo".