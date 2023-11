Guerra Israele-Hamas, 41 giornalisti uccisi dall'inizio della guerra

Sono 41 i giornalisti rimasti uccisi nella guerra in corso dal 7 ottobre tra Israele e il gruppo estremista palestinese Hamas.

"Più di un giornalista al giorno", ha rimarcato Reporters Sans Frontieres, chiedendo protezione per la stampa. In una nota, Rsf ha precisato che sono "36 i giornalisti uccisi dagli attacchi israeliani a Gaza", ricordando che "una delle ultime vittime è Mohammad Abou Hassira, rimasto ucciso, insieme a molti dei suoi familiari, in uno degli attacchi lanciati a Gaza City nella notte tra il 5 e il 6 novembre".