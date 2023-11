Ostaggi, negoziati in stallo: niente tregua a Gaza | Israele: "Evacuare anche il sud della Striscia"

Prosegue la guerra in Medioriente.

Stallo sul negoziato tra Israele e Hamas per la liberazione degli ostaggi in cambio di una tregua nella Striscia. Per il quotidiano Haaretz a bloccare un possibile accordo, la mancata intesa sulla durata dello stop ai combattimenti. "Tel Aviv temporeggia sulla tregua per continuare l'attacco", dice Hamas. Mentre continua l'operazione nell'ospedale di Al Shifa, Israele ha ordinato l'evacuazione anche nella zona a sud di Gaza. L'Onu presenta un piano in 10 punti per fermare la "carneficina" a Gaza.