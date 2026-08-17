Usa e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz, mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Lo status dello snodo strategico da cui transita un quinto del petrolio e del gas mondiale resta in una situazione di totale stallo militare e diplomatico. Intanto il comandante dell'esercito di Teheran, Amir Hatami, ha annunciato di aver messo una taglia sui soldati americani definiti "aggressori", fissando una ricompensa di 30mila dollari da versare a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Una mossa che allontana ancora di più la possibilità della ripresa di un dialogo. Intanto, l'inviato statunitense Jared Kushner incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto, mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti e finora respinto da Israele. Il genero del presidente Trump ha incontrato nelle scorse ore il nuovo leader del gruppo palestinese Khalil al‑Hayya, nella città egiziana di El‑Alamein, sul Mediterraneo, invitandolo a compiere "passi concreti e verificabili" sul disarmo di Hamas. D'altro lato, Hamas ha ribadito il proprio impegno sul disarmo, chiedendo al contempo l'aiuto di mediatori e del cosiddetto Consiglio per la Pace dell'amministrazione Trump per "costringere" Israele ad "approvare la tabella di marcia" e "iniziare a stabilire un calendario per la sua attuazione".

