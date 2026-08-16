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Israele minaccia nuovi attacchi in Libano | Pizzaballa: "Farò il possibile per tutelare la presenza cristiana in Cisgiordania"
Al Hayya vedrà il capo dei servizi segreti egiziani Rashad, mentre l'inviato di Trump nella regione cercarà di appianare le divergenze sul piano americano per la Striscia di Gaza
© Afp
Il leader politico di Hamas, Khalil al-Hayya, dovrebbe recarsi al Cairo per colloqui con funzionari egiziani, secondo quanto riferito all'agenzia di stampa Afp da una fonte interna al movimento palestinese, in vista della visita nella regione dell'inviato di Donald Trump, Jared Kushner. Khalil al-Hayya, che si trova in Egitto per la prima volta da quando ha assunto la guida di Hamas a fine luglio, incontrerà il capo dei servizi segreti egiziani, Hassan Rashad, domenica mattina, secondo la fonte. Kushner è atteso in Israele e in Egitto la prossima settimana per cercare di appianare le divergenze sul piano Usa per la Striscia di Gaza. Sarà accompagnato da Nikolai Mladenov, il rappresentante del Board of Peace per Gaza. La visita dell'inviato di Trump arriva dopo che il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha pubblicamente respinto, il 9 agosto, la roadmap americana in 15 punti che prevede il disarmo di Hamas e il ritiro israeliano dalla Striscia. Mentre in Libano la tregua sembra definitivamente saltata. Il ministro della Difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi. Il Patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa si è recato a Teybeh, in Cisgiordania: "Farò il possibile per tutelare la presenza cristiana".
Un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha rilasciato una dichiarazione nella notte tra sabato e domenica, in un'intervista ad Al Jazeera, attribuendo a Hezbollah la piena responsabilità della presenza militare israeliana in territorio libanese. Secondo il portavoce, l'organizzazione militante rappresenta il principale ostacolo alla ricostruzione e alla ripresa economica del Libano. "Hezbollah è l'unico responsabile della presenza israeliana sul suolo libanese", ha dichiarato il portavoce, sottolineando che "il progetto pilota di Zahrani è l'unica via praticabile per raggiungere la pace". Ha aggiunto che Washington si aspetta che l'esercito libanese completi le operazioni di bonifica in queste aree.